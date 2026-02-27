DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La Casa de Entre Ríos dio inicio a su Ciclo Cultural 2026 con la inauguración de la muestra “Ángeles del Carnaval”, de la artista Patricia Blok, una propuesta que reunió 15 obras inspiradas en el universo carnavalesco

La exposición ofreció un recorrido sensible que unió Ámsterdam con Gualeguaychú a través de una mirada artística atravesada por el movimiento, la emoción y la potencia simbólica del carnaval. Las obras, realizadas sobre papel a partir de modelos en vivo vestidos con trajes carnavalescos, combinaron técnicas como la acuarela y el acrílico, construyendo imágenes cargadas de narrativa donde el cuerpo, la pasión y el rito se presentaron como ejes centrales.

Nacida en Argentina, Patricia Blok se radicó en Ámsterdam a los 23 años, donde inició sus estudios en Historia del Arte. Esa formación le permitió profundizar su vínculo con la pintura y desarrollar un lenguaje propio, atravesado por la experiencia y la sensibilidad. A lo largo de su trayectoria participó como jurado en exposiciones en importantes capitales europeas, consolidando un recorrido internacional que dialoga con sus raíces a través de esta muestra.

Acompañaron la apertura Cristina Santa Cruz, directora del Palais de Glace; Felicitas Rivas, del área de Relaciones Institucionales de esa institución; Carla Gómez Rudy, agregada cultural de la Embajada de Panamá en Argentina; Flavia Alemán, directora de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; y Anina Moscone, secretaria de la Casa de Catamarca en Buenos Aires, entre otras autoridades del ámbito cultural e institucional.

“Elegimos iniciar el Ciclo Cultural 2026 con Patricia porque su obra expresa con fuerza una de las manifestaciones más profundas de nuestra identidad: el carnaval. A través de su mirada artística, mostramos al país la riqueza cultural de Entre Ríos y el valor simbólico de nuestras tradiciones”, afirmó José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires.