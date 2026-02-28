DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Por segundo año consecutivo, el Gobierno provincial contará con un pabellón institucional donde firmas entrerrianas vinculadas al campo, su industria, y la ciencia y la tecnología ofrecerán sus productos y servicios. La exposición agroindustrial más importante del país se extenderá durante cuatro días.

La edición 2026 de la mayor muestra a cielo abierto de América del Sur tendrá lugar del martes 10 al viernes 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires; ubicado en la ruta nacional 9 – kilómetro 225.

Allí, se presentarán las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, semillas, ganadería, fitosanitarios y servicios para la agroindustria. Los horarios del pabellón de Entre Ríos serán, del martes 10 al jueves 12 de marzo de 8.30 a 18.30; y de 8.30 a 15 el viernes 13.

Entre las firmas confirmadas se encuentran Stylo Camión, plataforma logística para camiones; remolques y construcciones modulares Gross; Kyas, servicios de biotraza para ganadería; Bioenergía Vich SA -generación de energía renovable a partir de biomasa-; y Tierra Viva Agroecología -asesoramiento en producción agroecológica y regenerativa.

Asimismo, darán el presente Agrobarroso, soluciones productivas basadas en Bosque Nativo; Menter SAS, tokenización de activos reales; Apykap, sembradoras y pulverizadoras a 12 volts para vehículos; Grupo Omega -servicios de control de plagas para la agroindustria-; el Banco Entre Ríos; Turismo de la provincia, el Instituto Portuario y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro.

Formarán parte del pabellón también Veterinaria Hernández, servicios y productos profesionales veterinarios; Organiz Agropecuaria, generación de información mediante investigación de procesos productivos; VZ Ingeniería -sistema de determinación de contaminación microbiológica para actividades críticas Nano Test Bio-; equipamientos para la industria alimenticia Tecnoar SRL; sistemas de aspiración de polvo para plantas de cereales y derivados Seinagro; Flotapp, sistema de Gestión de flotas de máquinas agrícolas y camiones.

A su vez, la oferta se completará con Geosk, servicios geológicos, hidrogeológicos y ambientales; Gexplo, servicios y soluciones para ambiente, agua, minería y canteras; Tornería Sesa -fabricación de repuestos para máquinas extrusoras de soja y girasol-; y Metalúrgica San Nicolás, fabricación de Noria Reales Sin fines y montajes metalmecánicos.