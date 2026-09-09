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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?

Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio.

El caso Urribarri constituye el ejemplo más contundente.

El exgobernador está detenido después de que la Corte Suprema dejara firme la condena a ocho años de prisión por delitos contra la administración pública cometidos durante su gestión. La sentencia también alcanzó al exministro Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, con penas de seis años.

Pero la condena abrió otro capítulo: el de los bienes.

La ejecución patrimonial ingresó en una nueva etapa y el Estado entrerriano comenzó a avanzar sobre los bienes alcanzados por el decomiso. La discusión ya no pasa solamente por la responsabilidad penal de los condenados, sino también por cuánto dinero y qué patrimonio puede recuperar finalmente el Estado.

Y ahí aparece una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió con el patrimonio de quienes durante años tuvieron acceso al poder y a la administración de recursos públicos?

Urribarri y el patrimonio bajo investigación

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Urribarri constituye uno de los capítulos centrales de esta historia.

Según la documentación del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, la investigación analiza un incremento patrimonial considerado desproporcionado respecto de los ingresos del exgobernador durante el período 2008-2015. Una pericia contable mencionada por la Fiscalía calculó diferencias superiores a 7,2 millones de dólares, además de pesos y euros.

El expediente también incorporó la hipótesis de que determinadas operaciones y bienes pudieron haber sido administrados mediante personas interpuestas. Entre los nombres mencionados por la Fiscalía aparecen Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez.

Uno de los elementos examinados fue una operación inmobiliaria vinculada con el complejo Zencity, en Puerto Madero, en la que la investigación documentó pagos por cientos de miles de dólares y la intervención de Cardona Herreros en el contrato.

El expediente también analizó vehículos, inversiones, viajes y otros gastos. La investigación lleva aproximadamente once años y durante 2026 la defensa volvió a plantear cuestionamientos relacionados con los plazos, mientras la Fiscalía sostuvo que se trata de una causa de especial complejidad.

La Justicia rechazó nuevos planteos destinados a frenar el avance del expediente, que continúa encaminándose hacia una eventual instancia oral.

Así, mientras la condena por corrupción ya quedó firme, la Justicia continúa analizando por otra vía el origen y la evolución del patrimonio del exgobernador.

Cuando el decomiso deja de ser una palabra judicial

Una condena penal y la recuperación de los bienes son dos cuestiones diferentes.

En el megajuicio, el tribunal dispuso el decomiso de determinados bienes relacionados con las maniobras acreditadas judicialmente, entre ellos inmuebles, vehículos y activos vinculados con TEP SRL.

Con la firmeza de la condena, esos bienes dejan de ser solamente una referencia dentro de un expediente y pasan a formar parte de una discusión concreta: cuánto puede recuperar el Estado y qué destino tendrán esos activos.

También aparecen preguntas que deberán ser respondidas con documentación y no con rumores: qué bienes están alcanzados por el decomiso, quién figura como titular, cuál es su valor actual y qué otros activos fueron examinados durante las investigaciones.

Es precisamente en ese punto donde esta investigación pretende avanzar.

Urribarri es un caso testigo, no el final de la historia

Sería un error afirmar que todos los dirigentes que gobernaron Entre Ríos durante los últimos veinte años se enriquecieron ilegalmente. La realidad judicial es mucho más compleja.

Hay dirigentes condenados, otros procesados o imputados, causas que continúan abiertas, investigaciones archivadas, personas absueltas y también funcionarios que nunca tuvieron una causa penal.

Por eso esta investigación propone reconstruir el período dirigente por dirigente y causa por causa, diferenciando claramente cada situación.

Una denuncia no equivale a una imputación. Una imputación no equivale a una condena. Y una mención dentro de un expediente tampoco convierte automáticamente a una persona en acusada.

El objetivo es determinar qué investigó la Justicia, qué logró probar, qué causas siguen abiertas y qué ocurrió finalmente con los patrimonios que fueron puestos bajo sospecha.

El patrimonio: la otra cara de la investigación

En Entre Ríos existen desde hace años versiones sobre propiedades, sociedades, fideicomisos, inversiones y patrimonios vinculados, directa o indirectamente, con dirigentes políticos y funcionarios que ocuparon posiciones de poder.

Pero una investigación periodística seria debe separar los hechos documentados de las versiones.

Una propiedad cuya titularidad puede acreditarse mediante registros públicos, declaraciones patrimoniales o expedientes judiciales puede ser incorporada como un dato.

Un inmueble o una sociedad mencionados dentro de una investigación judicial pueden ser presentados como parte de esa investigación.

Una versión sobre un supuesto testaferro, una sociedad o un fideicomiso, en cambio, solamente puede ser planteada como hipótesis o interrogante mientras no existan pruebas suficientes que permitan afirmar una irregularidad.

Esa diferencia no debilita la investigación. La fortalece.

Porque seguir el patrimonio significa buscar documentación, reconstruir sociedades, revisar declaraciones juradas, comparar ingresos con adquisiciones y determinar quién aparece formalmente como propietario y quién, eventualmente, utiliza o administra determinados bienes.

Veinte años y una pregunta sobre la Justicia

Otro elemento atraviesa buena parte de estas causas: el tiempo.

El expediente por enriquecimiento ilícito de Urribarri lleva más de una década. La causa conocida como “Contratos Truchos” investiga hechos ocurridos entre 2008 y 2018 y recién en 2026 avanzó hacia el juicio con 18 imputados.

No significa, por sí mismo, que exista una Justicia deliberadamente lenta. Pero sí permite formular una pregunta legítima: ¿por qué investigaciones relacionadas con grandes cantidades de dinero público pueden prolongarse durante tantos años?

La pregunta adquiere todavía más importancia cuando se analiza la posibilidad de recuperar el dinero.

Diez, quince o veinte años pueden significar cambios de titularidad, sociedades disueltas, empresas desaparecidas, bienes transferidos y patrimonios cada vez más difíciles de reconstruir.

Por eso la demora no es solamente una cuestión procesal. También puede terminar afectando las posibilidades concretas del Estado de recuperar recursos que pertenecen a todos los entrerrianos.

Contratos Truchos: otro expediente que atravesó una década

La causa de los llamados “Contratos Truchos” constituye otro ejemplo de la dimensión temporal de estas investigaciones.

El expediente analiza contrataciones realizadas entre 2008 y 2018 y, después de años de investigación y distintos planteos defensivos, en 2026 quedaron 18 imputados encaminados al juicio oral.

Pero también en este caso resulta indispensable separar a quienes están acusados de aquellos dirigentes que solamente fueron mencionados, citados como testigos o incluidos en documentación relacionada con el expediente.

La responsabilidad penal es individual y debe ser determinada por la Justicia.

El antecedente de José Allende

Urribarri tampoco es el primer caso entrerriano en el que una investigación patrimonial terminó alcanzando bienes concretos.

El caso del exdirigente sindical y exdiputado José Allende constituye otro antecedente significativo. La investigación por enriquecimiento ilícito derivó en una decisión judicial sobre inmuebles ubicados en Paraná, entre ellos una propiedad de cuatro pisos.

Es un antecedente importante porque demuestra que las investigaciones sobre patrimonio pueden terminar mucho más allá de una denuncia: pueden llegar a una resolución judicial concreta sobre bienes.

Y eso vuelve inevitable la pregunta que esta investigación pretende responder durante las próximas entregas:

¿Cuántos patrimonios vinculados con dirigentes políticos entrerrianos fueron realmente investigados durante estos veinte años?

La investigación recién comienza

Esta nota no pretende declarar culpable a quien no fue condenado ni transformar una denuncia en una sentencia.

Pretende algo más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más incómodo: reconstruir veinte años de poder y determinar qué ocurrió con las causas judiciales, las condenas, las investigaciones y los patrimonios que aparecieron vinculados a ellas.

Porque investigar la corrupción no significa sospechar de todos.

Significa seguir los expedientes, revisar las pruebas, reconstruir el recorrido del dinero y formular preguntas cuando existen elementos que las justifican.

El caso Urribarri demuestra que una causa puede tardar años, atravesar diferentes instancias y terminar finalmente con una persona detenida y bienes alcanzados por el decomiso.

Ahora comienza otra etapa.

La de mirar más allá de un solo nombre y reconstruir, caso por caso, qué ocurrió durante veinte años de poder político en Entre Ríos.

La pregunta final es inevitable:

¿Cuánto dinero público fue objeto de investigaciones durante estas dos décadas y cuánto de ese dinero puede finalmente regresar al Estado?

Esta investigación recién comienza.

Investigacion/Redaccion : Análisis Litoral