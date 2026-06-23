ESTANCIA GRANDE YA CUENTA CON SU PRIMERA SALA VELATORIA MUNICIPAL

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Un espacio gratuito y digno para acompañar a las familias en los momentos más difíciles

En un hecho considerado histórico para la comunidad, el presidente municipal de Estancia Grande, *Pablo Javier Goldin, inauguró oficialmente este martes la primera *Sala Velatoria Municipal, un espacio destinado a brindar contención, comodidad y acompañamiento a las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido.

La nueva sala está ubicada en Los Ceibos 8.557, en Calabacilla, y desde hoy se encuentra disponible de manera gratuita para todos los habitantes de Estancia Grande, Yuquerí Chico y Calabacilla.

Durante el acto inaugural, Goldin destacó la importancia de concretar una obra largamente esperada por la comunidad.

“Es la primera sala velatoria que tiene nuestro pueblo. Hasta ahora, cuando una familia sufría una pérdida, debíamos solicitar espacios prestados en iglesias o en viviendas particulares para realizar los velatorios. Hoy contamos con un lugar propio, digno y preparado para acompañar a nuestros vecinos en esos momentos tan difíciles”, expresó el intendente.

Las instalaciones fueron diseñadas para ofrecer comodidad y contención a las familias. El edificio cuenta con una sala principal para velatorios, una sala de estar, cocina totalmente equipada con pava eléctrica, café, té, azúcar, agua mineral, vasos, servilletas y utensilios, además de tres baños completamente habilitados.

Desde el Municipio informaron que el servicio tendrá un importante carácter social. Las familias podrán utilizar las instalaciones sin costo, mientras que aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica también recibirán asistencia integral por parte del municipio, incluyendo el ataúd, el velatorio y el Cementerio San Eliseo de Estancia Grande.

La inauguración de esta Sala Velatoria Municipal representa un avance significativo en materia de servicios comunitarios y asistencia social, dando respuesta a una necesidad histórica de la población.

Finalmente, el presidente municipal agradeció a todos los trabajadores y colaboradores que participaron en la concreción del proyecto y destacó que la nueva infraestructura constituye una obra pensada para el bienestar de toda la comunidad.

Con esta inauguración, Estancia Grande suma un servicio esencial que garantiza a las familias un ámbito adecuado, respetuoso y humano para despedir a sus seres queridos.