Después de 11 años, el Club Atlético Puerto Yeruá recuperó su Personería Jurídica y vuelve a soñar en grande

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En tiempos donde muchas instituciones luchan por sobrevivir, el Club Atlético Puerto Yeruá acaba de concretar una noticia que emociona a toda la comunidad: después de 11 años de espera, la institución volvió a contar oficialmente con su Personería Jurídica.

Detrás de este importante logro hubo meses de trabajo silencioso, gestiones administrativas, reuniones, trámites y una enorme dosis de perseverancia. La recuperación de esta herramienta legal no solo representa un avance institucional, sino también una nueva esperanza para el crecimiento deportivo y social del club.

El proceso fue impulsado íntegramente por un grupo de personas comprometidas con el presente y el futuro de la institución. Desde la redacción del estatuto social hasta cada una de las gestiones necesarias ante organismos provinciales, el camino fue largo, pero finalmente dio sus frutos.

Quien encabezó este trabajo destacó especialmente el acompañamiento de Valeria Wehren y de Leonardo Girard, definido como “un compañero incansable durante cada etapa de este camino”.

Además, hubo un reconocimiento especial para el Director General de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos, Dr. Rodrigo José Luti Guerrero, y para el Secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro, por la predisposición, el asesoramiento y el acompañamiento brindado para que el trámite pudiera concretarse.

También se agradeció el aporte profesional del Dr. Ignacio Cabrera y el apoyo político e institucional del diputado provincial y presidente de LLAER, Roque Fleitas, quienes colaboraron para que el proyecto avanzara.

Pero más allá de los nombres propios, el verdadero valor de esta noticia está en lo que representa para Puerto Yeruá. La Personería Jurídica permitirá al club acceder a programas, gestionar recursos, firmar convenios y proyectar nuevas obras y actividades para niños, jóvenes y familias de la localidad.

“Este logro no pertenece a una sola persona, sino a todos quienes creyeron en este sueño y trabajaron para hacerlo realidad”, señalaron desde la institución.

En una comunidad donde los clubes siguen siendo espacios de contención, identidad y encuentro, la recuperación institucional del Club Atlético Puerto Yeruá se vive como mucho más que un trámite administrativo: es la recuperación de una herramienta fundamental para seguir construyendo futuro.

Porque cuando hay compromiso, trabajo en equipo y amor por las instituciones, los sueños dejan de ser promesas y empiezan a convertirse en realidad.