𝗖𝗢𝗠𝗘𝗡𝗭𝗢́ 𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗚𝗨𝗔𝗬 𝗘𝗟 𝗝𝗨𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗔𝗟 𝗘𝗫 𝗦𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗞𝗜𝗥𝗖𝗛𝗡𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗗𝗚𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗞𝗨𝗘𝗜𝗗𝗘𝗥 𝘆 𝗦𝗨 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗔𝗥𝗜𝗔

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Ambos acusados son oriundos de Concordia, desde donde Kueider comenzó a amasar un meteórico patrimonio dentro de la política kirchnerista de la mano del exGobernador Bordet, de quien era su Jefe de Gabinete provincial.

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El proceso judicial se desarrolla ante un tribunal de la ciudad de Asunción y también tiene como imputada a Iara Guinsel Costa, secretaria y acompañante del ex legislador al momento del procedimiento realizado por autoridades aduaneras paraguayas.

Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos en diciembre de 2025 en el Puente de la Amistad, cuando agentes de control detectaron que transportaban más de 200.000 dólares estadounidenses, además de pesos argentinos y guaraníes, sin la correspondiente declaración ante los organismos competentes.

Según la acusación de la Fiscalía paraguaya, el dinero era trasladado incumpliendo las normativas vigentes sobre ingreso y egreso de divisas, situación que derivó en la apertura de una investigación penal por presunto contrabando.

Durante la primera jornada del juicio se avanzó con cuestiones preliminares y la presentación de las pruebas que serán analizadas por el tribunal.

Se espera que en las próximas audiencias declaren testigos y personal de los organismos que participaron del procedimiento realizado en la frontera. La causa tuvo una fuerte repercusión política debido a que Kueider ocupaba una banca en el Senado de la Nación al momento de su detención.

El episodio derivó posteriormente en decisiones institucionales y en un intenso debate sobre la situación del entonces legislador.

De acuerdo a la legislación paraguaya, en caso de ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión y otras sanciones previstas para este tipo de delitos económicos.

El juicio continuará en los próximos días con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios, tras lo cual el Tribunal deberá determinar la responsabilidad de los imputados en los hechos investigados.

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Los principales cargos que pesan sobre Kueider en Argentina por hecho cometidos entre los años 2017 al 2023 gestados mientras era Jefe de Gabinete provincial del exGobernador kirchnerista Gustavo Bordet son:

Enriquecimiento ilícito.

Lavado de activos.

Cohecho y tráfico de influencias.

Negociaciones incompatibles con la función pública.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público.