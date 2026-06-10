Buscan a un condenado por abuso sexual que se fugó antes de ser trasladado a una cárcel

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La Policía y la Justicia buscan al joven Néstor Armando Rondán, quien permanece prófugo luego de haberse fugado antes de ser trasladado a una unidad penal para comenzar a cumplir una condena de seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal.

La sentencia fue dictada por el vocal Pablo Garrera Allende en una causa impulsada por la fiscal Evelina Espinosa. Según se informó, el condenado debía ser alojado en una cárcel para iniciar el cumplimiento efectivo de la pena, pero logró escapar un día antes de concretarse el traslado.

De acuerdo con la investigación judicial, el hecho por el que fue condenado ocurrió el 4 de agosto de 2024. La víctima y Rondán mantenían una relación de amistad y regresaban de un baile realizado en General Campos (departamento San Salvador) con destino a Estación Yeruá (Concordia) cuando se habría producido el ataque.

Según quedó establecido en el proceso judicial, el hombre golpeó a la joven y luego abusó sexualmente de ella. A partir de distintos elementos probatorios reunidos durante la investigación, la Fiscalía avanzó con la acusación que derivó en la condena.

Sin embargo, antes de que la sentencia comenzara a ejecutarse, Rondán logró sustraerse de la acción de la Justicia y desde entonces permanece prófugo.

En los últimos días se realizaron allanamientos en Estancia Grande y Yeruá, lugares donde existían indicios de que podría encontrarse oculto. Los procedimientos, difundidos por el sitio Concordia Policiales, no arrojaron resultados positivos.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de búsqueda para localizar al condenado y concretar su captura. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que cualquier información que permita determinar su paradero podría resultar clave para hacer efectiva la pena impuesta por la Justicia.

Fuente: Mercurio Noticias