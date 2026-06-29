Despiste y vuelco en la Autovía Artigas: dos mujeres resultaron lesionadas

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Un grave accidente de tránsito se registró este martes por la tarde sobre la Autovía General Artigas (Ruta Nacional N.º 14), a la altura del kilómetro 282, en jurisdicción de Colonia Ayuí. Como consecuencia del siniestro, dos mujeres resultaron lesionadas y debieron ser asistidas por los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 14:35, cuando un automóvil Volkswagen Suran de color gris, que circulaba en sentido norte-sur, despistó por causas que aún se investigan. Tras salirse de la calzada, el vehículo volcó y dio varios tumbos sobre la cinta asfáltica y la banquina hasta quedar detenido.

El rodado era conducido por una mujer de 60 años, domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien viajaba acompañada por otra mujer de 63 años, también residente en CABA.

Las primeras averiguaciones indican que la conductora habría perdido el control del vehículo mientras observaba su teléfono celular y el indicador del nivel de combustible. No obstante, esta hipótesis forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades para determinar con precisión la mecánica del accidente.

Como consecuencia del impacto, la conductora sufrió una fractura en uno de sus brazos y una herida en el cuero cabelludo. En el lugar recibió las primeras atenciones, fue inmovilizada de manera preventiva y posteriormente trasladada por el servicio de emergencias para una evaluación médica más exhaustiva. La acompañante también fue asistida por el personal sanitario.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Colonia Ayuí, personal de Emergencias Médicas, Bomberos Zapadores, la Brigada, Gendarmería Nacional y efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial (Caminera Concordia), quienes realizaron las actuaciones correspondientes y aseguraron la circulación en la zona mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.