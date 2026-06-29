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Procesan a 14 ex funcionarios públicos por asociación ilícita para cometer delitos de lesa humanidad en Chaco

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La jueza federal Zunilda Niremperger procesó a 14 ex funcionarios e integrantes de fuerzas de seguridad por su presunta participación en una asociación ilícita destinada a cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Los procesados son:

▪️ Roberto Mazzoni, ex fiscal federal.

▪️ Pablo Casco, ex jefe de Guardia de la Unidad Penitenciaria Federal N.º 7.

▪️ Luis Alberto Patetta, ex teniente primero del Ejército Argentino.

▪️ Ernesto Jorge Simoni, ex mayor del Ejército Argentino.

▪️ Aldo Martínez Segón, ex teniente coronel del Ejército Argentino.

▪️ Germán Emilio Riquelme, ex teniente coronel del Ejército Argentino.

▪️ Tadeo Bettolli, ex teniente coronel del Ejército Argentino.

▪️ Horacio Losito, ex coronel del Ejército Argentino.

▪️ Ricardo Guillermo Reyes, ex coronel del Ejército Argentino.

▪️ Jorge Carnero Sabol, ex coronel del Ejército Argentino.

▪️ José Francisco Rodríguez Valiente, ex comisario general de la Policía del Chaco.

▪️ Gabino Manader, ex suboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.

▪️ Jorge Ángel Ibarra, ex suboficial principal de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.

▪️ José Marín, ex sargento de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.

📄 La resolución, de 166 páginas, sostiene que los imputados habrían integrado una estructura estatal organizada y jerarquizada destinada a la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.

⚖️ La causa atravesó varios años de investigación y apelaciones. Tras las ampliaciones de la acusación impulsadas por la Fiscalía en 2024 y 2025, la Justicia resolvió avanzar con el procesamiento de los 14 acusados como coautores del delito de asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad.

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