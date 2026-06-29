Procesan a 14 ex funcionarios públicos por asociación ilícita para cometer delitos de lesa humanidad en Chaco

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La jueza federal Zunilda Niremperger procesó a 14 ex funcionarios e integrantes de fuerzas de seguridad por su presunta participación en una asociación ilícita destinada a cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Los procesados son:

Roberto Mazzoni, ex fiscal federal.

Pablo Casco, ex jefe de Guardia de la Unidad Penitenciaria Federal N.º 7.

Luis Alberto Patetta, ex teniente primero del Ejército Argentino.

Ernesto Jorge Simoni, ex mayor del Ejército Argentino.

Aldo Martínez Segón, ex teniente coronel del Ejército Argentino.

Germán Emilio Riquelme, ex teniente coronel del Ejército Argentino.

Tadeo Bettolli, ex teniente coronel del Ejército Argentino.

Horacio Losito, ex coronel del Ejército Argentino.

Ricardo Guillermo Reyes, ex coronel del Ejército Argentino.

Jorge Carnero Sabol, ex coronel del Ejército Argentino.

José Francisco Rodríguez Valiente, ex comisario general de la Policía del Chaco.

Gabino Manader, ex suboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.

Jorge Ángel Ibarra, ex suboficial principal de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.

José Marín, ex sargento de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.

La resolución, de 166 páginas, sostiene que los imputados habrían integrado una estructura estatal organizada y jerarquizada destinada a la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.

La causa atravesó varios años de investigación y apelaciones. Tras las ampliaciones de la acusación impulsadas por la Fiscalía en 2024 y 2025, la Justicia resolvió avanzar con el procesamiento de los 14 acusados como coautores del delito de asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad.