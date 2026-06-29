El día que Orlando Gill vendió la ropa del club y sus botines para mantener a su familia: “No teníamos nada”

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El arquero de la selección de Paraguay superó enormes dificultades económicas antes de triunfar en el fútbol grande.

Detrás de su físico imponente, Orlando Gill, el dueño del arco de la selección de Paraguay en el Mundial 2026,esconde una historia de superación muy fuerte. A tal punto que un día vendió la ropa del club y sus botines para mantener a su familia.

Además de sus condiciones técnicas, el arquero de San Lorenzo también mostró una gran capacidad para sobreponerse a los obstáculos que le fue planteando la vida. Su convicción de triunfar en el fútbol fue más potente que cualquier dificultad.

Uno de los episodios que el “1” jamás olvida está vinculado con una decisión que tomó en un momento dramático de su vida: desprenderse de la ropa que le daba el club, los botines e incluso de una camiseta de la selección juvenil de Paraguay para que su familia tuviera un plato de comida.

Si bien el dinero nunca sobraba en casa, el nacimiento de su hijo Lautaro le puso las cosas aún más difíciles porque tuvo que afrontar gastos médicos elevados por un problema de su salud que se presentó en sus primeros días de vida.

El día que Orlando Gill vendió todo para comprar comida

Agobiado por la situación y sin otra solución a la vista, la venta de toda su ropa deportiva y el recuerdo de su paso por el combinado guaraní ayudaron a sostener las necesidades básicas de la familia por un tiempo.

Una foto que Orlando Gill compartió en sus redes del día de su casamiento con Melissa Ávalos. (Foto: Instagram / @orlando_daniel01).

Gill debutó con la selección mayor el 6 de septiembre de 2025, en la victoria paraguaya 1-0 ante Perú por las Eliminatorias sudamericanas. En los días previos a ese partido, su esposa Melissa Ávalos sorprendió a todos contando los problemas económicos que habían afrontado y las decisiones drásticas que habían tomado.

La mujer reveló que cuando nació Lautaro “no teníamos nada” y reconoció que su padre vendió toda la vestimenta que le daba el club y ni siquiera pudo conservar sus recuerdos de la selección. “Vendió botines, zapatillas, todo… Literalmente, vendió todo”, señaló.

Gill se proyectó internacionalmente con sus buenas actuaciones en San Lorenzo. (Foto: Instagram / @orlando_daniel01).

Esa camiseta que había usado en el Sudamericano sub 20 de 2019 era para Gill un trofeo histórico, pero cuando no había comida en su casa tuvo que ponerle un precio y venderla para poder subsistir.

De vender hasta los botines a jugar el Mundial

El esfuerzo valió la pena y en los primeros días de 2024 el arquero llegó a San Lorenzo de Almagro, proveniente de su homónimo paraguayo. Pero no fue tan fácil: el primer año lo jugó solo en Reserva, donde se convirtió en una de las figuras del equipo dirigido por Damián Ayude.

Sus atajadas le permitieron debutar en primera en el final de esa temporada. Como su nivel siguió siendo superlativo, se adueñó del puesto y se transformó en uno de los jugadores preferidos de la hinchada del Ciclón.

Orlando Gill en acción en el triunfo paraguayo contra Turquía que le dio el pase a 16avos de final del Mundial. (Foto: Reuters/Carlos Barria).

El DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, no tardó en convocarlo y, a partir de sus buenos rendimientos, se ganó la titularidad también en la selección. Por eso, este muchacho de 1,98 de altura, 26 años recién cumplidos y cara de nene, pudo cumplir su sueño de jugar un Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Nacido el 11 de junio de 2000 en la ciudad de San Lorenzo, del departamento paraguayo de Central, Orlando Gill tiene otra particularidad en su carrera: empezó jugando como mediocampista. Sus compañeros aseguran que era muy bueno en ese puesto, pero a medida que fue creciendo, de edad y de altura, pasó a ser arquero.