Apareció muerta una mujer y detuvieron a su pareja. Podría tratarse de un femicidio

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Una mujer de Concordia apareció muerta en la mañana de este miércoles, en una vivienda ubicada en calle Misiones, en la zona del Barrio Nebel. Los primeros datos recabados en el lugar por la Policía de Entre Ríos y el Ministerio Público Fiscal plantearon dudas respecto de la causa del deceso.

Según información extraoficial, la mujer habría estado acompañada por su pareja en el momento de su muerte, quien habría demorado varias horas en dar cuenta de lo sucedido.

Ese tiempo transcurrido no fue el único dato que provocó sospechas. También la posición del cuerpo, boca abajo, sumado a otros indicios, alimentó la hipótesis de que podría haber sido asfixiada.

En horas del mediodía de este miércoles, la Justicia se apresta a realizar la autopsia, con el propósito de precisar tanto la hora como las causas del fallecimiento de la mujer –nacida en el año 1979-.

Ante la posibilidad de que se trate de un femicidio, el hombre quedó detenido.

Fuente: El Entre Ríos