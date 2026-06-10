Comenzó el juicio a Kueider en Paraguay y la Fiscalía informó que le devolvió casi 10 mil dólares

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El juicio oral contra Edgardo Kueider, exsenador nacional por Entre Ríos, y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, comenzó este martes por la mañana en Asunción, Paraguay, con la presentación de los alegatos de apertura de las partes. Ambos están acusados por el delito de contrabando de divisas en grado de tentativa, a raíz de un procedimiento realizado el 4 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Brasil con Paraguay.

Según la acusación inicial, Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay transportando en una mochila más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de cuatro millones de pesos argentinos sin realizar la correspondiente declaración ante las autoridades aduaneras. Sin embargo, hoy se informó un cambio respecto de los montos, ya que la Fiscalía devolvió algunos dólares y pesos a los acusados.

La audiencia se desarrolló ante un Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Adriana Planas y Elsa García, y el juez Matías Garcete. El inicio del debate sufrió una demora de alrededor de una hora y media debido a un inconveniente en la notificación a la Policía encargada del traslado de los imputados. Aunque la audiencia estaba prevista para las 8 de la mañana, los efectivos pasaron a buscarlos recién a esa hora, por lo que el juicio comenzó cerca de las 9.30.

El fiscal Ysrael Villalba presentó sus alegatos y ratificó que el Ministerio Público cuenta con los elementos suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados. Además, pidió que el Tribunal considere la posibilidad de que los hechos acusados también se encuadren en otra modalidad de contrabando establecida en el Código Aduanero.

Además, explicó que fue devuelto una parte del dinero, quedando incautado la suma de USD 201.202, 640 mil guaraníes y 3.900.000 pesos. Es decir, devolvieron unos 9.798 dólares y 100 mil pesos. El agente informó que en sede administrativa ya se dispuso el decomiso del dinero y el remate del vehículo incautado.

Por su parte, los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalos sostuvieron que la Fiscalía no podrá demostrar los hechos atribuidos a su defendido. “El Ministerio Público debe acreditar cada punto con pruebas. Nosotros vamos a estar muy atentos y tenemos la firme convicción de que la teoría del caso no podrá ser acreditada”, señalaron al término de la audiencia en declaraciones al medio judicial paraguayo PDS Radio y TV Digital.

En relación con la acusación fiscal, los letrados indicaron que la hipótesis planteada por el Ministerio Público constituye una proposición que deberá ser demostrada durante el debate oral. “Es a través de la producción probatoria donde tendrá que acreditarse la configuración de ese tipo legal”, remarcaron.

Tras los alegatos iniciales, el proceso avanzó hacia la etapa de producción de pruebas. Durante la primera jornada incluso se registraron modificaciones en el orden previsto para la incorporación de los elementos probatorios. La próxima audiencia fue fijada para el martes de la semana próxima a las 10.30.

De acuerdo con las estimaciones de las partes, el juicio podría extenderse entre cuatro o cinco audiencias y demandar cerca de un mes para su conclusión, aunque los plazos dependerán del avance que logre el tribunal en las próximas jornadas. La Fiscalía prevé presentar la semana próxima a los agentes aduaneros que participaron del procedimiento, testimonios que serán rebatidos por la defensa.

El desenlace del proceso podría tener además consecuencias políticas para Kueider. En caso de resultar absuelto, el exsenador podría reclamar ante el Senado argentino la revisión de la decisión que derivó en su expulsión de la Cámara alta el 12 de diciembre de 2024, pocos días después de haber sido detenido en territorio paraguayo.