Sierra desafío debatir con cualquiera sobre la presión tributaria en Concordia y afirmó “no armamos este partido para arreglar con nadie”

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En una entrevista concedida al programa Punto de Inflexión, que se emite todos los sábados de 9 a 12 por FM 106.10 MHz – Radio Rivadavia Concordia, el dirigente de Compromiso por Concordia, Eduardo Sierra, sostuvo que el vecinalismo tendrá un papel relevante en el escenario político de los próximos años y aseguró que el objetivo de su espacio es construir un proyecto pensado exclusivamente para el desarrollo de la ciudad.

“Concordia necesita pensar los próximos 30 años”

Durante la entrevista, Sierra explicó que desde la conformación del partido vienen trabajando en la elaboración de propuestas concretas destinadas tanto al Concejo Deliberante como al Departamento Ejecutivo.

“Concordia necesita dejar de discutir siempre los mismos problemas y comenzar a pensar qué ciudad quiere ser dentro de los próximos 30 años”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que el espacio político se encuentra elaborando un Plan Estratégico de Gobierno con proyección al año 2056, que comenzará a abrirse a la participación de la comunidad a partir de agosto. La iniciativa buscará incorporar aportes de vecinos, profesionales, instituciones intermedias y distintos sectores de la sociedad.

Asimismo, volvió a insistir en la necesidad de avanzar hacia la sanción de una Carta Orgánica Municipal, al considerar que se trata de una herramienta institucional indispensable para modernizar el funcionamiento del municipio y planificar políticas públicas de largo plazo.

Defensa de la reducción de la tasa comercial

Uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo vinculado a la política tributaria municipal y, particularmente, a la propuesta de Compromiso por Concordia de reducir la tasa comercial que abonan los comerciantes.

Al respecto, Sierra recordó su paso por la Secretaría de Hacienda durante la gestión del exintendente Enrique Cresto y aseguró que fue la única administración que redujo esa alícuota.

“Fuimos los únicos que bajamos la tasa comercial, llevándola gradualmente del 1,9% al 1,6%”, sostuvo.

A su vez, cuestionó la política tributaria de la actual gestión municipal al señalar que no solo volvió a incrementarse la alícuota, sino que también aumentaron significativamente otros conceptos vinculados a la carga impositiva.

“Los mínimos, los intereses y las multas crecieron cerca de un 700%, mientras que la inflación acumulada rondó el 200%. Eso no es una actualización; es un incremento de la presión tributaria”, afirmó.

En la misma línea agregó:

“Durante nuestra gestión nunca actualizamos los tributos municipales por encima de la inflación. Esa es una de las diferencias entre una administración y otra.”

Incluso desafió públicamente a debatir sobre el tema.

“Debato con cualquier integrante del área económica del municipio. No tengo ningún inconveniente en discutir, con datos concretos, cómo era la carga tributaria antes y cómo es hoy.”

Su paso por la gestión Cresto

Consultado sobre las críticas provenientes de algunos sectores del oficialismo, que le cuestionan impulsar hoy propuestas que no concretó cuando integraba el gobierno municipal, Sierra respondió que un secretario ejecuta las decisiones políticas definidas por el intendente y defendió el desempeño de su gestión al frente de Hacienda.

Según afirmó, durante ese período el municipio mantuvo equilibrio fiscal y superávit financiero, al tiempo que destacó la reducción de la tasa comercial como una de las principales medidas económicas implementadas.

“No habrá acuerdos políticos con nadie”

Otro de los temas abordados fue el futuro electoral del espacio vecinalista y la posibilidad de conformar alianzas de cara a las elecciones de 2027.

En ese punto, Sierra fue contundente.

“No va a haber acuerdos políticos ni con Enrique Cresto ni con ningún otro espacio. No armamos este partido para arreglar con nadie.”

El dirigente aseguró que Compromiso por Concordia competirá con candidatos propios y buscará consolidarse como una fuerza política local con vocación de permanencia.

“Queremos ofrecer una alternativa diferente, independiente de las estructuras nacionales y provinciales. Nuestro único compromiso es con Concordia y con su desarrollo.” Esta entrevista forma parte de “Punto de Inflexión”, el programa periodístico producido conjuntamente por 7Páginas, Análisis Litoral y FM 106.10 MHz – Radio Rivadavia Concordia, que se emite todos los sábados de 9 a 12 con transmisión simultánea por streaming.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

Redacción: 7Páginas.