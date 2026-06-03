“No actuó solo”: la fuerte denuncia del padre de Agostina Vega que apunta a cómplices

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Gabriel Vega, el padre de la joven asesinada, rompió el silencio tras el hallazgo del cuerpo.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega dio un giro tras las recientes declaraciones de su padre, Gabriel Vega. En una rueda de prensa cargada de dolor, el hombre aseguró que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, no habría perpetrado el crimen en soledad.

“Esta persona no actuó solo. Yo los voy a encontrar. Mi corazón me dice que tengo formas de encontrarlos“, sentenció el padre, quien también señaló como responsables a quienes habitaban la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según adelantó la defensa de la familia, existen indicios de que más personas estarían implicadas, aunque los detalles se mantienen bajo sumario para no entorpecer las diligencias en curso.

El “amigo” que se convirtió en sospechoso

Uno de los puntos más impactantes del relato de Gabriel Vega es la relación previa que mantenían con el detenido. Barrelier era considerado un “amigo de la familia” de Melisa, la madre de la adolescente, y fue quien supuestamente facilitó un encuentro con un joven llamado Franco.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. (La Voz)

Debido a este vínculo de confianza, la familia no sospechó de él en los primeros momentos de la desaparición. “No sospechaba de Barrelier porque no sabía quién era realmente“, confesó Vega

El padre relató que, durante los días de búsqueda, Barrelier y una mujer de su entorno mantuvieron una coartada que buscaba desviar la atención. Según la querella, esta mujer “facilitaba y guiaba la conversación” para encubrir la situación mientras el padre intentaba obtener respuestas. Actualmente, se busca imputar a Soledad Andreani por encubrimiento.

Cronología de una búsqueda contrarreloj

La reconstrucción de los hechos revela cómo la investigación se centró inicialmente en una pista falsa. El domingo de la desaparición, alrededor de las 8 de la mañana, se tomó la denuncia y para las 10.20 la ayudante fiscal ya había activado el protocolo de búsqueda, redes sociales y paradero.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. (La Voz)

En esa primera instancia, la mira estaba puesta en Franco, un joven que la madre de Agostina había mencionado en la denuncia. Se realizaron entrevistas a amigas de la menor y se constató el domicilio de este sospechoso

Sin embargo, Franco había estado detenido y recuperó su libertad recién la madrugada del domingo, lo que complicaba la hipótesis inicial.

El lunes, la investigación dio un vuelco tras la declaración de un remisero que aseguró haber llevado a Agostina al barrio Cofico. Finalmente, el martes, el foco se puso directamente sobre Barrelier. Fue entonces cuando la fiscalía ordenó 14 allanamientos simultáneos en los domicilios de sus allegados.

El pedido de cese a la revictimización por parte del padre de Agostina

Gabriel Vega fue tajante al pedir respeto por la memoria de su hija. “Basta de juzgar. Basta de revictimizar. No hablemos más de la intimidad de Agostina“, expresó, criticando a ciertos sectores por difundir fotos o rumores sobre un supuesto embarazo

Según la abogada de la familia, las decisiones personales de la joven no la definen y nada justifica el horror vivido. Asimismo, la familia pidió que el caso no sea utilizado políticamente. “Ningún político se arremangó los pantalones para ir a buscarla“, denunció la abogada, aclarando que no pertenecen a ninguna facción partidaria.

El rol de la justicia y el estado de la causa

A pesar del trágico desenlace, la familia Vega destacó el trabajo del fiscal Raúl Garzón, quien asumió el compromiso de encontrar a la joven . No obstante, Gabriel Vega lanzó duros reproches contra el fiscal anterior, Iván Rodríguez, a quien acusó de no haber actuado correctamente ante una imputación previa por privación ilegítima de la libertad.

El cierre de esta etapa deja una advertencia clara del padre de la víctima: “No voy a descansar hasta que todos terminen presos“. La investigación continúa bajo estricto sumario, con la expectativa de que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones vinculadas al entorno del principal acusado.