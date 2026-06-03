Alerta por lluvias en Argentina: cuándo llegará el agua, según el SMN

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Las condiciones meteorológicas se transforman y podrían alterar tus actividades cotidianas.

Luego de un cierre de mayo marcado por la estabilidad climática y la ausencia de lluvias en gran parte del país, junio comienza con un escenario completamente distinto.

El pronóstico anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas a partir de la mitad de la primera semana del mes, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para tres provincias argentinas.

Lluvia. (Web)

Alerta amarilla por lluvias: cuáles son las provincias afectadas

El SMN informó que Chubut, Río Negro y Neuquén se encuentran bajo alerta amarilla debido a lluvias persistentes. Según el organismo, se prevén acumulados de precipitación de entre 10 y 15 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Las áreas más comprometidas son la Cordillera de Cushamen, en Chubut; Bariloche, la Cordillera de Pilcaniyeu y la Cordillera de Ñorquincó, en Río Negro; y las zonas cordilleranas de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, en Neuquén.

En paralelo, desde Meteored explicaron que el “desplazamiento de sistemas de baja presión y el avance de perturbaciones desde el Pacífico permitirán una mayor interacción entre masas de aire con diferente temperatura y contenido de humedad”. Este fenómeno favorecerá el regreso de las precipitaciones en sectores donde el tiempo se mantuvo estable durante los últimos días.

Cómo seguirá el tiempo y cuándo vuelven las lluvias al centro del país

Antes del cambio de escenario, las condiciones se mantendrán relativamente estables. Para el martes 2 de junio se espera una jornada fría, con cielo mayormente cubierto, una temperatura máxima de 14° y ráfagas de viento de hasta 27 km/h.

Entre el miércoles 3 y el jueves 4 de junio comenzarán a registrarse algunos períodos de sol entre las nubes, con máximas de 17° y 16°, respectivamente. En tanto, el viernes 5 se perfila como el día más agradable de la semana, con cielo parcialmente despejado y una temperatura que alcanzará los 18°.

Lluvias. (El Doce.)

Desde Meteored señalaron que a partir del jueves aumentarán las probabilidades de precipitaciones sobre la región central del país y que “las mayores chances de precipitaciones se concentrarán sobre sectores del centro-sur bonaerense y áreas cercanas al centro de La Pampa, donde algunos sectores presentan probabilidades de ocurrencia que podrían superar el 70%”.

El deterioro de las condiciones meteorológicas se hará más evidente durante el sábado 6 de junio. Para esa jornada, la probabilidad de lluvias trepará hasta el 80%, aunque se esperan precipitaciones débiles, con un acumulado estimado de 0,8 mm y temperaturas que oscilarán entre los 13° de mínima y los 17° de máxima.