Alerta por lluvias en Argentina: cuándo llegará el agua, según el SMN

Las condiciones meteorológicas se transforman y podrían alterar tus actividades cotidianas.
Luego de un cierre de mayo marcado por la estabilidad climática y la ausencia de lluvias en gran parte del país, junio comienza con un escenario completamente distinto.
El pronóstico anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas a partir de la mitad de la primera semana del mes, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para tres provincias argentinas.
Alerta amarilla por lluvias: cuáles son las provincias afectadas
El SMN informó que Chubut, Río Negro y Neuquén se encuentran bajo alerta amarilla debido a lluvias persistentes. Según el organismo, se prevén acumulados de precipitación de entre 10 y 15 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.
Las áreas más comprometidas son la Cordillera de Cushamen, en Chubut; Bariloche, la Cordillera de Pilcaniyeu y la Cordillera de Ñorquincó, en Río Negro; y las zonas cordilleranas de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, en Neuquén.
En paralelo, desde Meteored explicaron que el “desplazamiento de sistemas de baja presión y el avance de perturbaciones desde el Pacífico permitirán una mayor interacción entre masas de aire con diferente temperatura y contenido de humedad”. Este fenómeno favorecerá el regreso de las precipitaciones en sectores donde el tiempo se mantuvo estable durante los últimos días.
Cómo seguirá el tiempo y cuándo vuelven las lluvias al centro del país
Antes del cambio de escenario, las condiciones se mantendrán relativamente estables. Para el martes 2 de junio se espera una jornada fría, con cielo mayormente cubierto, una temperatura máxima de 14° y ráfagas de viento de hasta 27 km/h.
Entre el miércoles 3 y el jueves 4 de junio comenzarán a registrarse algunos períodos de sol entre las nubes, con máximas de 17° y 16°, respectivamente. En tanto, el viernes 5 se perfila como el día más agradable de la semana, con cielo parcialmente despejado y una temperatura que alcanzará los 18°.
Desde Meteored señalaron que a partir del jueves aumentarán las probabilidades de precipitaciones sobre la región central del país y que “las mayores chances de precipitaciones se concentrarán sobre sectores del centro-sur bonaerense y áreas cercanas al centro de La Pampa, donde algunos sectores presentan probabilidades de ocurrencia que podrían superar el 70%”.
El deterioro de las condiciones meteorológicas se hará más evidente durante el sábado 6 de junio. Para esa jornada, la probabilidad de lluvias trepará hasta el 80%, aunque se esperan precipitaciones débiles, con un acumulado estimado de 0,8 mm y temperaturas que oscilarán entre los 13° de mínima y los 17° de máxima.