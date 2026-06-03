Obstetricia. De un taller mecánico a Europa: el invento de un argentino que asiste partos y evita lesiones

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El dispositivo OdonAssist, inspirado en un truco con una botella, ya facilitó más de 300 nacimientos en 40 hospitales y cuenta con certificación internacional. “La primera innovación para partos desde los años 50”.

Un dispositivo creado por Jorge Odón, un mecánico de autos oriundo de Lanús, asiste hoy los partos vaginales en maternidades de todo el mundo. Denominado OdonAssist, el artefacto reduce los riesgos asociados a métodos tradicionales como el fórceps o la ventosa y es reconocido a nivel mundial incluso por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La herramienta fue probada inicialmente en 48 alumbramientos en Argentina y actualmente se utiliza en 40 hospitales de cinco países europeos. Su impacto llevó a especialistas a considerarlo la primera gran innovación en este campo médico desde la década de 1950.

El origen: un corcho y una botella

La idea surgió en agosto de 2006 a partir de una apuesta entre empleados del taller de alineación y balanceo que Odón dirigía en Buenos Aires. El desafío consistía en sacar un corcho del interior de una botella de vidrio vacía.

Para lograrlo, introdujeron una bolsa de plástico, la inflaron y extrajeron el corcho mediante un mecanismo de pinza de aire. Este simple mecanismo de “cinta transportadora por succión” inspiró al mecánico para buscar una aplicación médica.

“Marcela, mirá, escuchá, esto puede servir para facilitar el parto”, le dijo Odón a su esposa aquella misma madrugada. Sin tener familiares con embarazos complejos, desarrolló un concepto que pronto llegó a manos de expertos en obstetricia. El invento llegó a portales como New York Times e incluso una extensa nota y reconocimiento de la cadena británica BB

Cómo funciona el dispositivo

El OdonAssist es un dispositivo inflable que consiste en un tubo con una campana de plástico blando. El instrumento se introduce en el canal de parto y se adapta a la cabeza del bebé.

Una vez posicionado, el manguito de aire se infla para sujetar firmemente la cabeza. Este mecanismo proporciona una tracción controlada que acompaña los pujos de la madre, facilitando la extracción.

“Funciona mediante un manguito de aire suave que se coloca alrededor de la cabeza del bebé”, precisó la doctora Emily Hotton.

La médica lidera los ensayos clínicos en el Hospital Southmead de Bristol, en el suroeste de Reino Unido.

Menos complicaciones maternas y neonatales

El uso prolongado de fórceps conlleva riesgos de lesiones neonatales y desgarros vaginales que pueden afectar al 10% de las madres. La OMS advierte que las complicaciones en partos provocaron 260.000 muertes maternas a nivel global durante 2023.

Jorge Odón muestra su revolucionario invento años atrás. (Clarín) (Web)

El invento argentino reduce estas complicaciones al utilizar materiales blandos que evitan daños físicos directos. Según registros médicos, los bebés nacidos mediante este método no presentaron moretones ni hematomas.

“Cuando vi el dispositivo me quedé impactado por dos aspectos: su simplicidad y su seguridad”, afirmó el doctor Mario Merialdi. El exjefe de Salud Reproductiva de la OMS se desempeña hoy como jefe médico de MNHI, la empresa fabricante.

Datos clave de su implementación global

Uso internacional: Asistió nacimientos en Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania, además de implementarse en Etiopía.

Asistió nacimientos en Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania, además de implementarse en Etiopía. Aprobación oficial: En 2025, recibió la certificación CE Mark, habilitando su uso seguro en centros de salud de toda Europa.

En 2025, recibió la certificación CE Mark, habilitando su uso seguro en centros de salud de toda Europa. Costo y formato: Cada unidad cuesta 335 dólares y es desechable, ya que requiere esterilización con rayos gamma.

Las mujeres que utilizaron el dispositivo reportan beneficios directos tras atravesar alumbramientos complejos. La técnica permite alejar el músculo vaginal del bebé en lugar de traccionar su cabeza directamente con metal.

“Me pusieron la epidural después de una larga y agotadora caminata y casi no sentí nada”, relató Ella Radford. La ciudadana británica, que empleó el OdonAssist, aseguró que volvería a solicitarlo sin dudarlo.

Jorge Odón vendió su taller y actualmente vive retirado en Uruguay, aunque continúa ideando soluciones. “En las pruebas realizadas en Argentina y ahora en Europa ningún bebé ha resultado lesionado”, destacó el inventor.