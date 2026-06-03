El fiscal que batalló por la Anticorrupción ahora no concursa

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El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos reactivó el concurso para cubrir los cargos en la Fiscalía Anticorrupción, paralizado en 2023 por una acción judicial que entabló el fiscal de Concordia José Arias que, llamativamente, en esta segunda convocatoria no concursa y será jurado.

El 19 de diciembre último, el Consejo de la Magistratura había reactivado de todos los concursos que se encontraban suspendidos, tras la reglamentación de la Ley Nº 11.227 por parte del Poder Ejecutivo mediante el decreto Nº 3.814, lo que permitió superar la paralización generada por la normativa anterior. Esa norma reformó el Consejo de la Magistratura.

En aquella reunión del Consejo de la Magistratura se aprobó el temario para iniciar los concursos de Defensores Penales con competencia especial en Niños, Niñas y Adolescentes, y también un nuevo temario para los concursos de la Fiscalía Anticorrupción, luego de que los anteriores fueran anulados por irregularidades denunciadas hace dos años.

Estas decisiones habilitaon el inicio de los sorteos públicos, la convocatoria de jurados y poder avanzar en la regularización de la cobertura de vacantes pendientes.

Entre los concursos se encuentran las convocatorias para cubrir un cargo de fiscal anticorrupción y dos cargos de fiscal anticorrupción adjunto, así como un cargo de fiscal auxiliar, con asiento en las ciudades de Paraná y Concordia.

Concurso Nº 292: un (1) cargo de fiscal anticorrupción con asiento en Paraná.

Concurso Nº 293: un (1) cargo de fiscal anticorrupción adjunto con asiento en Paraná.

Concurso N° 294: un (1) cargo de fiscal anticorrupción adjunto con asiento en Concordia.

Concurso N° 295: un (1) cargo de fiscal auxiliar con asiento en Paraná.

Concurso N° 296: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Chajarí.

Concurso N° 297: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Victoria.

Concurso N° 298: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Nogoyá.

Concurso N° 299: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Federal.

Segunda vuelta

En septiembre de 2023, y en virtud de la acción de amparo que había presentado en la Justicia uno de los postulantes a cubrir el cargo en la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal de Concordia José Arias -que en primera instancia tuvo acogida favorable por parte del juez civil Ángel Moia- el Consejo de la Magistratura oficializó la suspensión de los concursos convocados para cubrir cargos en la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, reactivados esos concursos, la novedad que se conoció este jueves 29 es que el próximo viernes 6 de brero, a las 9,30, en el Museo de Casa de Gobierno, se realizará en acto público el sorteo de los Jurados Técnicos que intervendrán en los Concursos tendientes a cubrir un cargo de Fiscal Anticorrupción con asiento en la ciudad de Paraná, un cargo de Fiscal Anticorrupción Adjunto con asiento en la ciudad de Paraná, un cargo de Fiscal Anticorrupción Adjunto con asiento en la ciudad de Concordia y un cargo de Fiscal Auxiliar con asiento en la ciudad de Paraná.

Como había informado Entre Ríos Ahora, en marzo de 2025 el Gobierno declaró la «nulidad absoluta» de los concursos realizados para cubrir los cargos de Fiscal Anticorrupción y sus adjuntos, debido a «graves irregularidades en el proceso», por lo cual el trámite deberá reiniciarse.

La decisión fue formalizada a través del Decreto N° 349/2025, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que determinó que los concursos, que tramitaban en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, presentaron «serias violaciones a la normativa vigente», poniendo en riesgo la «transparencia» del procedimiento.

Entre las principales irregularidades que motivaron la anulación del proceso se encuentran sorteos de jurados irregulares, realizados en ámbitos cerrados del Consejo de la Magistratura, sin público presente ni notificación a los demás integrantes del organismo, violando la normativa que exige que estos actos sean públicos. Además, la modificación indebida de requisitos, se cambió la especialidad que debían tener los jurados, incorporando el Derecho Administrativo, cuando el reglamento establecía que debían ser exclusivamente especialistas en Derecho Penal. Por otro lado, falta de tratamiento de reclamos, donde el Consejo de la Magistratura desestimó planteos realizados por concursantes, argumentando que algunas denuncias se habían presentado por correo electrónico.

La pelea por esos concursos la encabezó el fiscal José Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, que fue uno de los postulantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, que llevó el caso a la Justicia, con un primer dictamen favorable y luego un revés.

En noviembre de 2023, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de los vocales Daniel Carubia, Gisela Schumacher y Leonardo Portela, volteó la resolución judicial que había hecho lugar, en septiembre de ese año, a un amparo presentado por el fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia y uno de los postulantes a cubrir la Fiscalía Anticorrupción. La decisión del juez civil y comercial Nº 9 Ángel Moia, que frenó el concurso para Fiscalía Anticorrupción, fue revocada por el máximo tribunal al hacer lugar el STJ a la apelación presentada por la Fiscalía de Estado.

En su escrito, Fiscalía de Estado señaló que la decisión del juez Moia al declarar la invalidez de las resoluciones 1311 y 1312 del Consejo de la Magistratura «no tuvo correlato con la pretensión del actor, quien solicitó se dejen sin efecto las resoluciones atacadas, se ordene la renovación de tales actos administrativos y la suspensión del proceso del concurso hasta que se regularicen los mismos». Cuestionó también «la ausencia de fundamentación respecto a los elementos viciados del acto administrativo para declarar su invalidez y la alusión genérica realizada a la ´lucha contra la corrupción´ y la `transparencia`, sin explicar cuáles serían en concreto los actos sospechosos de vulnerar esos bienes jurídicos, volviendo arbitraria la decisión».

La Fiscalía agregó que el juez tampoco trató la cuestión vinculada a la improponibilidad subjetiva de la acción, porque ignoró que la pretensión actoral afectaba los derechos de los demás postulantes inscriptos en los Concursos Públicos N.º 285, 286, 287 y 288. Adujo que se comprometieron los derechos de terceros no demandados en la causa sin que se les diera algún tipo de intervención en el proceso.

En cambio, el Procurador General de la Provincia Jorge Amílcar Luciano García dictaminó en contrario y opinó que la sentencia de Moia debía ser confirmada.

En su voto, el vocal Leonardo Portela, que postuló revocar la sentencia de Moia, sostuvo que «es importante señalar que el doctor Arias ha cuestionado el sistema en sí mismo, ya que esgrime como argumento que se trata de un procedimiento que no asegura en su evaluación la comprobación de idoneidad requerida para el acceso a la función pública y establece un sistema de examen mediante un banco de casos que no alcanza el estándar mínimo de exigencia. De tal modo, es evidente que la disputa no puede zanjarse mediante la vía del amparo, ya que la crítica se dirige al mecanismo implementado por el legislador en la Ley 11.003, cuestión de gravedad institucional cuyo análisis no puede llevarse a cabo seriamente en un proceso de este tipo».

Portela entendió que «no considero que sea necesario detenerse en el análisis de los supuestos de procedencia, ya que la acción no logra sortear el mencionado de admisibilidad. Corresponde entonces hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada, revocar el fallo atacado y rechazar la acción de amparo».

Los pasos para retomar el proceso de concurso para cubrir el Consejo de la Magistratura quedan, aún con el fallo del STJ, en un cono de sombras. «No creo que pueda darse en esta gestión el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción -expresó una fuente del Ejecutivo-. No dan los tiempso».

La pelea de fondo

En septiembre último, la Justicia le había dado una buena al fiscal José Emiliano Arias: hizo lugar al recurso de amparo presentado por uno de los postulantes para ocupar cargo en la Fiscalía Anticorrupción. La resolución favorable fue firmada por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, Ángel Moia, que desarmó la estrategia del Gobierno y del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos que había buscado apurar la designación de esos cargos en el actual período de gobierno. Arias declaró «la invalidez» de dos resoluciones del Consejo de la Magistratura que dieron vía libre al concurso para la Fiscalía Anticorrupción al aprobar las modificaciones al banco de casos.

Conocida la resolución judicial, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes anunció que el Gobierno apelaría la medida ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). En el máximo tribunal no prosperó una acción de Arias que pretendió recusar a todos los supremos.

El juez Arias entendió que no se respetó la reglamentación del Consejo en la aprobación de las actas que derivaron en la ampliación del banco de casos con los cuales concursarán los postulantes al momento que se concrete el concurso. «La reglamentación vigente es clara en cuanto a la exclusividad del tratamiento de temas incluidos en el orden del día previamente publicitado. Así, el art. 4 del Reglamento General del Consejo establece que `las reuniones del Consejo serán públicas, salvo que su Presidente o la mayoría absoluta del cuerpo resuelva lo contrario respecto de todos o algunos puntos de los temas a tratar. Deberán respetar el orden del día, que será confeccionado por el Secretario General y aprobado por el Presidente. El temario se hará conocer a los integrantes del organismo con una antelación de, por lo menos, 48 horas a la fijada como fecha de reunión. Cualquier integrante del Consejo podrá solicitar la inclusión de puntos en el orden del día o la alteración del temario fijado, pero su tratamiento requerirá del voto de la mayoría absoluta de los presentes`. De las actas acompañadas surge que el tema fue propuesto sobre el final de la reunión, debatiéndose sobre la existencia de un acto aprobatorio. Mientras el Presidente del organismo suponía que se había aprobado por imperio del silencio traducido en la falta de impugnaciones y su publicación, otros consejeros consideraron que esto no resultaba suficiente».

El fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, uno de los postulantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, acudió con un recurso de amparo ante el juez Civil y Comercial Nº 9, de Paraná, Ángel Moia, con el agregado de una medida cautelar que busca frenar el proceso del concurso de la Fiscalía Anticorrupción.

Arias acudió a la vía judicial cuando no encontró respuesta a su pedido de suspensión del proceso del concurso por parte del Consejo de la Magistratura, organismo al que requirió que se aplace el trámite «en virtud de la irregular conformación y ausencia de aprobación del banco de casos (Res. 1311) y aprueba el mismo banco de casos (Res. 1312), dejándola sin efecto por su manifiesta ilegalidad, ordenando la renovación de tales actos administrativos y la suspensión del proceso de concurso hasta que se regularicen los mismos». Así, le pidió al juez que ordene la suspensión de la instancia de oposición de los días 18, 19 y 20, a través de una medida cautelar.

En ese marco, este miércoles el juez dispuso que el Poder Ejecutivo «en el término de 7 días informe sobre la exactitud de los hechos que motivaron la pretensión y en caso afirmativo la razón en que fundan dicha actitud -haciéndole saber que es la oportunidad para contestar la demanda y para ser oído».

Respecto de la medida cautelar, el magistrado otorgó un plazo de 24 horas al Consejo de la Magistratura para que «informe integración consignando los miembros titulares y suplentes» del organismo, «y al momento de celebrarse las sesiones de fecha 04.09.23 y 08.09.23), consignando las resoluciones que habilitaron su participación en cada caso; y que remita la siguiente documentación: 1.- Acta de Sesión del Pleno del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos del 04/09/23; 2.- Acta de Sesión del Pleno del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos del 08/09/23; 3.- Constancia de convocatoria (con orden del día) a Sesión Extraordinaria para el día 08/09/23; 4. Nota presentada por el Consejero Juan Pablo Filipuzzi el día 12/9/23 a las 8,30 hs. en relación con las resoluciones 1311 y 1312 del Consejo de la Magistratura, y las medidas consecuentes que se hubieran tomado, librándose por Secretaría el oficio de rigor y diligenciándose en los correos electrónicos denunciados».