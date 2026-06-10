Millonario hallazgo tras un choque en Ruta 12: secuestran más de $182 millones ocultos en un automóvil

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El violento siniestro ocurrido cerca de Esquina dejó dos heridos graves y derivó en una investigación judicial de alcance federal luego de que la Policía descubriera una importante suma de dinero escondida en compartimentos secretos de un vehículo de alta gama.

Un grave siniestro vial registrado en las primeras horas de este lunes sobre la Ruta Nacional 12 derivó en una compleja investigación penal y financiera que mantiene bajo análisis a las autoridades judiciales. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 691, en inmediaciones del acceso norte a la ciudad correntina de Esquina, donde un automóvil de alta gama impactó violentamente contra la parte trasera de una máquina vial perteneciente a la Municipalidad local.

Según las primeras actuaciones, alrededor de las 7 de la mañana un Toyota Corolla que circulaba en sentido Norte-Sur, procedente de Resistencia y con destino a la provincia de Buenos Aires, colisionó por causas que aún se investigan contra una retroexcavadora conducida por Cirilo Almirón, de 62 años, operario de la comuna esquinense.

La violencia del impacto provocó la destrucción total del frente del vehículo y obligó a una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para rescatar a los ocupantes atrapados entre los hierros retorcidos.

Como consecuencia del choque, Alejandro Javier Gauna, de 39 años y domiciliado en Barranqueras (Chaco), ingresó inconsciente al Hospital San Roque de Esquina con un severo traumatismo de cráneo. Tras ser estabilizado, fue derivado primero al Hospital Regional de Goya y posteriormente trasladado al Hospital Escuela de Corrientes Capital, donde permanece internado en terapia intensiva.

Por su parte, Diego David Riquel, de 38 años y oriundo de la ciudad de Resistencia, sufrió una fractura de vértebra lumbar y también fue derivado a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir tratamiento especializado.

Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como un grave accidente de tránsito tomó un giro inesperado durante las tareas periciales. Una vez asegurada la escena por efectivos de la Comisaría Primera de Esquina, los investigadores detectaron compartimentos ocultos dentro del automóvil.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9077525840741891&output=html&h=280&num_ads=1&adk=914659568&adf=2239634074&pi=t.aa~a.2564506189~i.23~rp.4&w=770&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1781112896&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=9632160534&ad_type=text_image&format=770×280&url=https%3A%2F%2Fwww.lt7noticias.com%2F78809-millonario-hallazgo-tras-un-choque-en-ruta-12-secuestran-mas-de-182-millones-ocultos-en-un-automovil%3Ffbclid%3DIwY2xjawSWf45leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFwNFprRU1sTUZCUmh6dTZ6c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHm4u26NmwybtsWJd37RcGn-8Xz3_pF8mCMm02blNL6J_BAVGj0MEGzh16jo9_aem_O1UKbATSwZ5m9YijxhYIDA&fwr=0&pra=3&rh=193&rw=770&rpe=1&resp_fmts=3&asro=0&aiactd=0&aicctd=0&ailctd=0&aimartd=4&aieuf=1&aicrs=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTkuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTQ5LjAuNzgyNy41NCIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTQ5LjAuNzgyNy41NCJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCIxNDkuMC43ODI3LjU0Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl1dLDBd&abgtt=6&dt=1781112896681&bpp=1&bdt=1464&idt=1&shv=r20260604&mjsv=m202606050101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie_enabled=1&eo_id_str=ID%3D84236c575b2db4ef%3AT%3D1781112895%3ART%3D1781112895%3AS%3DAA-AfjYUV9jQqu5OdeGB1TtXTvkv&prev_fmts=0x0%2C1180x280%2C770x280&nras=4&correlator=1225656133742&frm=20&pv=1&u_tz=-180&u_his=1&u_h=1019&u_w=1812&u_ah=974&u_aw=1812&u_cd=32&u_sd=1.166&dmc=16&adx=308&ady=2849&biw=1636&bih=776&scr_x=0&scr_y=0&eid=95390667%2C95392168&oid=2&pvsid=7433856228176922&tmod=1046994013&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1812%2C0%2C1812%2C974%2C1647%2C776&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1.1&pgls=CAA.&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&dtd=11

Tras un minucioso trabajo de inspección y desarme, las autoridades secuestraron la suma exacta de 182.920.000 pesos en efectivo. El dinero, compuesto por billetes de $10.000 y $20.000, se encontraba oculto en dobles fondos ubicados en el tablero y en los respaldos de los asientos traseros del vehículo.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron además que varios de los fajos presentaban fajas identificatorias del Banco de la Provincia de Mendoza, un detalle que ahora forma parte de las diligencias destinadas a establecer el origen y destino de los fondos.

El procedimiento de secuestro fue realizado bajo estrictas formalidades legales y con la presencia de testigos civiles. La totalidad del dinero quedó bajo custodia judicial por disposición del fiscal Javier Gustavo Mosquera, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), quien encabeza la causa.

En paralelo, trascendió que Alejandro Gauna se desempeñaría como responsable de una reconocida concesionaria de vehículos importados de Resistencia. Según indicaron fuentes cercanas al caso, representantes de la firma ya iniciaron contactos con la fiscalía para presentar documentación comercial, registros contables y facturas que permitan acreditar el origen lícito de los fondos y justificar el traslado de la millonaria suma.

Mientras continúa la evolución médica de los heridos, la Justicia avanza en la reconstrucción de los hechos y en el análisis financiero del dinero secuestrado, una investigación que podría extenderse más allá de la provincia de Corrientes y alcanzar jurisdicción federal.