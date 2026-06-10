Las entidades empresarias respaldan la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial

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Las entidades que integran el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos expresaron su respaldo al proyecto de ley de reforma previsional presentado por el Poder Ejecutivo provincial ante el Senado, al considerar que la iniciativa aborda una problemática estructural que afecta las finanzas públicas y condiciona el desarrollo económico de la provincia.

A través de un documento conjunto, las organizaciones señalaron que el desequilibrio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos representa un desafío que ya no puede seguir postergándose, debido a su impacto sobre la capacidad del Estado para destinar recursos a áreas estratégicas como infraestructura, educación, salud y seguridad.

Las entidades sostuvieron que la magnitud del déficit previsional requiere decisiones responsables y de largo plazo, ya que el desfinanciamiento del sistema repercute sobre el conjunto de los entrerrianos al absorber recursos públicos crecientes que podrían orientarse a la promoción de la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad provincial.

En ese sentido, valoraron que el proyecto reconozca la gravedad de la situación, preserve los derechos adquiridos de jubilados y pensionados y contemple una transición gradual orientada a recuperar el equilibrio financiero del sistema. Asimismo, destacaron que la sustentabilidad previsional resulta indispensable para garantizar la continuidad del régimen en el tiempo.

Desde el sector empresario remarcaron además la necesidad de avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas, la modernización del Estado y la construcción de condiciones que favorezcan la producción, la inversión y el empleo privado. Consideraron que una reforma previsional responsable constituye una herramienta clave para alcanzar esos objetivos.

Por otra parte, solicitaron que el tratamiento legislativo se desarrolle con seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo, aunque advirtieron sobre la importancia de evitar demoras que profundicen el problema. Según expresaron, la falta de una solución estructural podría comprometer tanto la sostenibilidad del sistema previsional como la capacidad de desarrollo de la provincia.

Finalmente, las entidades integrantes del Foro convocaron a los legisladores provinciales a acompañar una reforma que consideraron equilibrada y sustentable, en función de la responsabilidad que exige el contexto actual. Afirmaron que avanzar en este proceso permitirá fortalecer las bases para una Entre Ríos más competitiva, con un Estado financieramente sostenible y mejores perspectivas de crecimiento.

Las entidades firmantes son la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER), la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (CICER), la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), la Corporación para el Desarrollo de Paraná (Codepa), el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).