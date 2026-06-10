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COMPRA DIRECTA A YPF LUZ Y CENTRAL PUERTO

Concordia Cooperativa informa a sus asociados y a toda la comunidad que ha firmado nuevos contratos de compra directa de energía y potencia eléctrica con las empresas generadoras YPF Luz y Central Puerto con el objetivo de fortalecer el abastecimiento eléctrico de la ciudad y acompañar las nuevas condiciones del mercado energético nacional.

Esta decisión se da en el marco de recientes cambios impulsados por el Gobierno Nacional en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista, especialmente a partir de la Resolución 400 de CAMMESA, que establece un nuevo esquema de contratación de energía para las distribuidoras y cooperativas eléctricas del país.

A través de estos acuerdos, la Cooperativa incorpora un nuevo esquema de abastecimiento energético para atender la demanda de sus usuarios residenciales, comerciales e industriales, aportando mayor previsibilidad y respaldo para la prestación del servicio.

Los contratos incluyen abastecimiento proveniente de distintas centrales de generación operadas por YPF Luz y Central Puerto, empresas de amplia trayectoria en el sistema energético nacional.

Desde la Cooperativa reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para ofrecer un servicio eléctrico confiable, seguro y acorde a las nuevas condiciones del sector energético argentino.