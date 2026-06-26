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Cuando el respaldo de las urnas debe transformarse en representación

La Libertad Avanza Entre Ríos atraviesa un debate sobre la representación de sus legisladores nacionales y su presencia en el territorio provincial.

La política argentina ha demostrado, una y otra vez, que el verdadero examen de un dirigente comienza el día después de la elección. La campaña termina, los discursos quedan registrados y las promesas pasan a formar parte de un contrato implícito entre quienes fueron elegidos y quienes depositaron en ellos su confianza.

Ese interrogante comienza hoy a instalarse entre numerosos sectores de Entre Ríos respecto de la representación nacional de La Libertad Avanza.

Durante la campaña electoral, los entonces candidatos recorrieron prácticamente toda la provincia. Visitaron productores, comerciantes, empresarios, profesionales, trabajadores de la salud, intendentes, instituciones intermedias y vecinos que veían en el nuevo espacio político una alternativa frente al desgaste de la dirigencia tradicional.

Escucharon reclamos históricos, prometieron gestionar soluciones y aseguraron que serían una voz permanente de Entre Ríos en el Congreso Nacional.

Sin embargo, una vez obtenidas las bancas, numerosos sectores sostienen que aquel vínculo comenzó a diluirse.

Los diputados nacionales Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider, junto a los senadores nacionales Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, desarrollan comoda naturalmente su actividad parlamentaria en el Congreso. No obstante, para muchos ciudadanos esa tarea no parece traducirse en una presencia política sostenida dentro del territorio entrerriano ni en una agenda permanente de diálogo con quienes confiaron en ellos.

La inquietud comienza a repetirse en distintos departamentos de la provincia.

Productores agropecuarios, comerciantes, prestadores turísticos, profesionales de la salud, intendentes y representantes de instituciones sociales se preguntan quién recibe hoy sus inquietudes, quién canaliza sus reclamos y quién representa, de manera cotidiana, las necesidades concretas de las economías regionales de Entre Ríos.

El fenómeno Milei y el efecto arrastre

Gran parte del crecimiento de La Libertad Avanza en Entre Ríos respondió al fuerte respaldo electoral obtenido por el presidente Javier Milei.

Ese fenómeno político modificó completamente el escenario electoral de numerosas ciudades y permitió el crecimiento de dirigentes que, probablemente, no habrían alcanzado el mismo resultado sin ese contexto nacional.

Concordia constituye uno de los ejemplos más representativos. El triunfo del actual intendente Francisco Azcué estuvo acompañado por un marcado efecto arrastre del voto libertario, modificando un escenario político que durante años parecía inalterable.

Algo similar ocurrió en Paraná, Gualeguaychú, Colón, La Paz y otros departamentos donde el electorado decidió acompañar una propuesta que prometía transformar la manera de hacer política.

Muchos ciudadanos no solo votaron personas. Votaron una idea de cambio.

Y justamente por esa razón hoy esperan que esa representación continúe presente.

Una construcción política que perdió intensidad

Otro aspecto que comienza a observarse dentro del propio espacio libertario es la dificultad para consolidar una conducción política provincial con presencia territorial permanente.

Durante la campaña, el diputado provincial Roque Fleitas desempeñó un papel importante en la organización y articulación política del espacio en Entre Ríos. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a hacerse visibles diferencias internas que, según diversas lecturas políticas, habrían debilitado aquella estructura inicial y reducido su capacidad de coordinación.

Mientras tanto, la relación institucional entre el gobernador Rogelio Frigerio y el Gobierno nacional parece transitar por canales propios, dejando en un segundo plano el protagonismo político que muchos esperaban de la representación legislativa libertaria.

En ciudades como Concordia también aparecen nuevos reacomodamientos políticos, alimentando versiones sobre futuras construcciones electorales y la reorganización de distintos sectores del oficialismo y sus aliados. Más allá de esas especulaciones, lo cierto es que la expectativa generada durante la campaña todavía espera consolidarse en una presencia política más visible dentro del territorio.

Una provincia que espera representación

El debate no pasa por exigir una presencia permanente en actos políticos ni por desconocer el trabajo legislativo que implica una banca nacional. Los legisladores fueron elegidos para legislar, pero también para representar. Y esa representación no termina cuando se jura un cargo: exige mantener el contacto con el territorio, escuchar a los sectores productivos, a los comerciantes, a los municipios, a las instituciones y rendir cuentas de las decisiones que se toman en el Congreso. Porque el voto no es un cheque en blanco; es un compromiso de confianza que debe renovarse todos los días con presencia, gestión y resultados.

Lo que no se dice

En distintos sectores de Entre Ríos comienza a instalarse una percepción que trasciende las diferencias partidarias: muchos dirigentes parecen estar muy cerca de los ciudadanos durante las campañas electorales, pero mucho más lejos una vez alcanzado el cargo.

La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política cuestionando esas prácticas y prometiendo una forma distinta de ejercer la representación pública. Precisamente por eso, el principal desafío de sus legisladores no consiste únicamente en ocupar una banca o participar de la actividad parlamentaria, sino en demostrar que el cambio prometido también se expresa en la relación cotidiana con quienes los eligieron.

Porque la sociedad entrerriana no reclama privilegios ni discursos permanentes. Reclama interlocutores, respuestas y dirigentes que mantengan vivo el vínculo con el territorio.

La pregunta que queda abierta no apunta solamente a conocer dónde están hoy los representantes nacionales de La Libertad Avanza en Entre Ríos. El verdadero interrogante es si esa representación logrará diferenciarse, con hechos concretos, de las viejas prácticas que durante años fueron cuestionadas por el propio espacio político.

El tiempo, la gestión y el contacto permanente con la ciudadanía terminarán siendo, una vez más, los únicos jueces de aquella promesa de cambio que millones de argentinos decidieron respaldar en las urnas.

Por : Alejandro Monzon