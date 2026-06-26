Conmoción: murió Ernestina Pais en un trágico accidente con el Tren de la Costa

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La conductora murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera impactado por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

La conductora y actriz Ernestina Pais murió en la tarde este viernes tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado entre las estaciones San Isidro R y Las Barrancas, del ramal perteneciente a la Línea Mitre. El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en el cruce de Roque Sáenz Peña.

Pais conducía un auto Honda City cuando fue impactada por el tren. De acuerdo con el relato del motorman, el vehículo habría intentado cruzar las vías cuando las barreras ya se encontraban bajas. Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar.

En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.