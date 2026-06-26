La Fiscalía solicitó 45 días de prisión preventiva para el maquinista acusado de provocar daños en varios vehículos y lesionar a conductores

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Pasadas las 10:30 de este viernes 26 de junio comenzó la audiencia de prisión preventiva contra César Gustavo Rodríguez, el maquinista detenido el pasado lunes, acusado de haber provocado una serie de daños a vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública y también a otros que circulaban, hechos en los que además varias personas resultaron lesionadas.

La audiencia fue presidida por el juez de Garantías, Mauricio Guerrero. En representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron las doctoras Natalia Conti y Macarena Mondragón, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el abogado Mariano Giampaolo.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, único medio presente en la audiencia, las fiscales solicitaron la prisión preventiva para Rodríguez por el plazo de 45 días.

El imputado fue acusado por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa, daño agravado, daños reiterados y resistencia a la autoridad, todos en concurso real.

Durante su exposición, las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que existen riesgos procesales que justifican la medida. Señalaron que todavía restan recibir declaraciones testimoniales a víctimas y testigos, por lo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Además, remarcaron el peligro de fuga, al considerar que Rodríguez intentó escapar cuando fue interceptado por personal policial.

Por su parte, el abogado Mariano Giampaolo se opuso al pedido de la Fiscalía al sostener que la libertad es la regla durante el proceso penal. En ese sentido, solicitó que, en caso de imponerse una medida cautelar, se disponga la prisión domiciliaria junto con otras medidas de control que consideró suficientes.

El defensor también argumentó que su asistido atravesaba un cuadro de estrés al momento de los hechos y afirmó que necesita permanecer en libertad para someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas. Agregó que la prisión preventiva podría agravar su estado de salud, ya que —según indicó— Rodríguez se encuentra atravesando un cuadro depresivo.

Finalmente, cuestionó la calificación legal sostenida por la Fiscalía y manifestó que, a su criterio, no corresponde imputarle lesiones graves en grado de tentativa, sino, en todo caso, lesiones leves, al entender que no existieron personas con lesiones de la gravedad descripta por la acusación.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías, Mauricio Guerrero, pasó a un cuarto intermedio y dará a conocer su resolución pasadas las 15 horas.