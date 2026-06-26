La desesperación del futbolista argentino que busca a su esposa y sus hijos tras los terremotos en Venezuela

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Duele hasta lo más hondo del corazón. Las imágenes laceran el alma y provocan tristeza, estupor, lágrimas e infinidades de emociones. transita por horas aciagas tras los dos terremotos que sacudieron su suelo, ayer, y que provocaron destrozos incalculables.

La tragedia todavía no se logra dimensionar, mientras trabajan a destajo infinidad de voluntarios, así como las diversas fuerzas oficiales de ese país. Dentro de las historias de toda índole que se suscitan se conoció la de un futbolista argentino, Lucas Trejo.

El jugador no se encontraba en el epicentro de los sismos, dado que se hallaba en Caracas a la víspera de disputar un partido, empero su esposa y sus dos hijos estaban en ese lugar. Desde el momento de la desgracia perdió contacto y busca desesperadamente a su familia.

El cuñado de Trejo dialogó con Pamela David y retrató el panorama desolador que transitan: “Lo último que supimos fue que estaría llegando hoy por la mañana algo de ayuda al lugar donde vive Lucas. De todas maneras no sabemos si se encuentran entre los escombros”.

EL FUTBOLISTA ARGENTINO QUE BUSCA A SU ESPOSA E HIJOS

“Se está buscando desesperadamente por todos lados, pero al lugar donde vivían estaría llegando la maquinaria pesada que se necesita para poder remover los escombros”, exteriorizó. En tanto que explicó: “Lucas no se encontraba en el domicilio porque estaba concentrando para un partido en Caracas. La esposa y sus dos hijos habían llegado al edificio alrededor de las cuatro de la tarde”.

“Eso es lo que pudimos averiguar, lo que el portero del edificio pudo avisarnos, pero no sabemos si salieron nuevamente del edificio o no. Los terremotos se produjeron a las 18 horas de Venezuela”, compartió el familiar de Trejo. Y en ese diálogo contó el hilo de ilusión que late en la familia: “El hijo juega a la pelota y tenemos la esperanza de que la mamá lo haya llevado en ese momento a la escuelita y hayan salido del edificio”.