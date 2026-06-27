Horas decisivas para Manuel Adorni: Javier Milei vuelve de España y en el Gobierno dan por hecho la llegada de Diego Santilli

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En la Casa Rosada aseguran que la renuncia del jefe de Gabinete se hará pública en las próximas horas. La decisión quedó en manos del Presidente, que deberá definir el reemplazo al llegar a Olivos.

Javier Milei vuelve de España en medio de los rumores sobre la continuidad de Manuel Adorni y con una definición pendiente sobre la Jefatura de Gabinete. En distintos sectores de la Casa Rosada dan por hecho que el ministro coordinador dejará el cargo y que Diego Santilli es el nombre más encaminado para reemplazarlo. La decisión final, de todos modos, la tiene el Presidente y podría tomarse en las primeras horas del sábado, cuando llegue a la Quinta de Olivos.

El vuelo presidencial tiene previsto aterrizar en Buenos Aires durante la madrugada, después de una escala en Gran Canaria. En Balcarce 50 sostienen que la ventana decisiva será apenas Milei regrese al país y pueda terminar de ordenar la sucesión con su círculo de confianza. “Lo que falta es la decisión del Presidente”, resumen en Nación.