La furiosa reacción del Loco Bielsa antes de una entrevista tras la eliminación de Uruguay en fase de grupos del Mundial

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El entrenador argentino evidenció su bronca luego de la derrota ante España y habló de los cambios de Muslera y Valverde

La selección de Uruguay no pudo pasar la primera ronda del Mundial 2026 y consumó su eliminación tras perder 1-0 en Jalisco frente a España. Una vez finalizado el partido, Marcelo Bielsa hizo las declaraciones protocolares en el campo de juego y evidenció su enojo con un grito furioso que quedó registrado en la cámara que transmitía en vivo las imágenes.

“¡Dale de una vez!“, reaccionó el rosarino al personal que se encontraba detrás de cámara. Luego, el DT de la Celeste respondió las preguntas que le realizó la cronista con pocas palabras. “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, resumió acerca del balance del equipo en la Copa del Mundo.

En zona mixta, Bielsa brindó más testimonios antes de dirigirse a la conferencia de prensa para ampliar sus conceptos. “Tuvimos potencial, a mi me tocó gestionarlo pero no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores”, indicó ante los medios presentes. Sobre los cambios que realizó, ahondó: “Yo no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera, con el cambio de Valverde busqué jugar con 2 nueves con el objetivo de tener más llegadas”.

En la sala de prensa del estadio, Bielsa respondió más preguntas y analizó: “Vincular lo que pasó hace dos años con lo que sucede ahora es muy difícil de articular. Respecto del Mundial nosotros jugamos para obtener siete puntos y obtuvimos dos. Está descripto en ese comentario el resultado de mi gestión. Me tocó administrar y disponer de un grupo de jugadores calificados y no logré, más allá del trabajo, esfuerzo y dedicación, que el grupo se convierta en una fuerza que no tuviera que tener que explicar por qué sucedió lo que sucedió. Pero si quiere explicaciones, que creo que no es lo que quiere, le reiteró: de siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos”.

Ante una nueva consulta por las sustituciones que generaron controversia, el Loco agregó: “Muslera decidió salir en el entretiempo y a Valverde lo sustituí por Federico Viñas para darle una potencia al ataque respondiendo a la característica que jugador que ingresa y del jugador que sale”.

Marcelo Bielsa analizó la eliminación de Uruguay en el Mundial (1REUTERS/Eloisa Sanchez)

Por último, el rosarino indicó acerca del partido: “La actitud me parece que no merece ser reprobada. El aspecto físico menos aún. El desarrollo táctico del partido no fue decisivo. Lo que sí me pareció que fue un partido que, para mantenerlo parejo, nosotros teníamos que hacer un esfuerzo grande y, para recuperar la pelota, teníamos que hacerlo en el campo rival. Jugar ese tipo de partido contra una selección como España y lograr que el trámite del partido fue parejo y deberíamos haberlo empatado. Ese es mi punto de vista, quizás ustedes tienen otro”.

Uruguay volvió a quedarse en el camino en la Primera Ronda por segundo Mundial consecutivo, ya que en Qatar 2022 había corrido la misma suerte. Incluso, para Bielsa es un nuevo golpe, ya que esta fatídica experiencia la vivió con la Argentina en Corea-Japón 2002. Con el equipo sudamericano, el Loco había logrado la clasificación en las Eliminatorias de la Conmebol, pero el rendimiento fue en declive. Fueron siete partidos seguidos sin victorias contando los amistosos previos a la Copa del Mundo, en la que apenas sumó 2 puntos en el Grupo H, con empates ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2) y la mencionada derrota contra España (0-1).

En cuanto al desarrollo del partido, Uruguay no pudo conseguir el punto que lo hubiese clasificado a los 16avos de final (por el empate en el otro partido de la zona) y España abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo con un remate de Álex Baena que se le escurrió a Fernando Muslera. El arquero de Estudiantes de La Plata parecía tener la situación controlada, pero el balón le pasó por delante de las manos y se metió en el arco. Luego, el guardameta fue reemplazado en el entretiempo por Sergio Rochet

España terminó liderando el grupo y espera por Austria o Argelia en la siguiente ronda. En tanto que Cabo Verde, que participa de su primera Copa del Mundo, finalizó segundo y se medirá el viernes 3 de julio, en Miami, ante la Argentina de Lionel Messi.