Juan Pablo Valdés presentó “Destino Corrientes” y anunció créditos por $10 mil millones

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Además, durante la jornada veinte intendentes firmaron convenios.

El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó hoy una línea de créditos blandos por $10 mil millones de pesos para el sector turístico. La medida fue anunciada durante el lanzamiento de Destino Corrientes y la firma de convenios con municipios.

El acto se realizó en el Auditorio Julián Zini, donde Valdés presentó el programa para potenciar el turismo y explicó que la iniciativa busca acompañar al sector mediante una nueva herramienta de financiamiento.

“Vamos a estar invirtiendo 10 mil millones de pesos”, afirmó el gobernador al referirse a la línea de créditos. De esa forma, destacó el impacto de la actividad turística sobre distintos sectores de la economía provincial. “Lo que produce es un círculo virtuoso, que es transversal a todo”, dijo.



Fue así también que durante la jornada veinte intendentes firmaron convenios para financiar proyectos de infraestructura.

El potencial turístico de Corrientes

Valdés resaltó que Corrientes se enfoca en el turismo como un área sumamente estratégica. Por eso, explicó que el sector “no ha crecido solamente por una iniciativa de gobierno, sino por el apoyo y la mirada compartida (con los privados)”.

Valdés también hizo referencia al encuentro que mantuvo durante la mañana con el embajador de Corea del Sur, Lee Chong Hwa. Según contó, el diplomático quedó sorprendido por los Esteros del Iberá.

En ese contexto, el gobernador señaló que el embajador consideró a Argentina como un destino atractivo para el país asiático. Respecto a las vidrieras que se abren, Valdés remarcó la importancia de continuar fortaleciendo a Corrientes como destino turístico.

Estamos afianzando este destino turístico y paraíso en la tierra que es Corrientes”, dijo el mandatario antes de cerrar su presentación ante autoridades provinciales e intendentes.