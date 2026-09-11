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Investigan la muerte de una nena correntina de 3 años en Buenos Aires

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La pequeña, oriunda de Monte Caseros, llegó inconsciente y sin signos vitales a un centro de salud de la localidad bonaerense de Comandante Nicanor Otamendi. .

Una niña de tres años oriunda de la localidad correntina de Monte Caseros murió durante la madrugada de este viernes en la localidad bonaerense de Comandante Nicanor Otamendi y la Justicia investiga las circunstancias que rodearon su fallecimiento, luego de que los profesionales de la salud que intentaron reanimarla detectaran distintas lesiones en su cuerpo.

La menor había viajado hace unos dos meses junto a su madre para radicarse en dicha ciudad, donde ocurrió el fatal desenlace. 

De acuerdo con las actuaciones policiales, la niña fue llevada cerca de las 23:20 al Centro de Atención Primaria de la Salud local por su progenitora. Al ingresar al establecimiento, la menor se encontraba inconsciente y sin signos vitales.

Pese a que los médicos de guardia iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar de inmediato, no lograron revertir la situación y constataron el deceso.

Peritajes, autopsia e investigación judicial

Durante las tareas de auxilio, los profesionales de la salud advirtieron la presencia de múltiples hematomas y lesiones recientes en distintas partes del cuerpo de la nena, por lo que dieron aviso a la fuerza policial cerca de las 00:50. La causa quedó radicada en la Fiscalía Descentralizada de Miramar, a cargo del fiscal Ramiro Anchou.

El funcionario judicial ordenó una serie de diligencias urgentes a la Policía Científica, que incluyen peritajes en el centro sanitario y en la vivienda donde residía la víctima.

Además, el cuerpo fue trasladado para la realización de la correspondiente autopsia, estudio determinante para establecer las causas del deceso y confirmar si las agresiones físicas guardan relación directa con el fallecimiento.

Por el momento, la causa está caratulada como averiguación de causales de muerte y no registra personas detenidas ni imputadas. Las autoridades judiciales tomarán declaración testimonial al entorno familiar para reconstruir las horas previas al hecho.

Con información de Montecaserosonline. 

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