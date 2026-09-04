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Este viernes y en el marco de una recorrida por las obras de pavimentación que se ejecutan sobre calle La Pampa, el intendente Francisco Azcué anunció una nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario (PID) que demandará una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos, con recursos propios de la Municipalidad de Concordia.

Azcué destacó el avance de los trabajos que forman parte “de una planificación orientada a mejorar la infraestructura y la circulación en distintos sectores de la ciudad. Esto surge de la demanda de los vecinos con quiénes dialogamos permanentemente. Este ordenamiento mejora la calidad de vida de los barrios”.

Asimismo adelantó que, mientras se está en la etapa final de la pavimentación de calle La Pampa, en el tramo comprendido entre Presidente Illia y Lieberman, la semana que viene se estarán abriendo las ofertas de la licitación pública para una nueva etapa del PID con un presupuesto oficial cercano a los 1.900 millones de pesos.

“Estamos muy conformes con el trabajo que se está haciendo. Para nosotros es una gran satisfacción después de dos años y medio de ordenar el Municipio, optimizando los recursos y mejorar la administración, nos permite avanzar con este tipo de obras” subrayó Azcué.

El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, por su parte, destacó el ritmo de ejecución de los trabajos y el avance simultáneo de distintos frentes de obra en la ciudad: “en este caso, en calle La Pampa ya se está pavimentando pero además en otros sectores, se realizan distintas obras integrales que después permiten asfaltar”.

La nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario contempla la pavimentación de las siguientes arterias: calle Laprida, entre calles Italia y Sara Neira; calle Mario Gatto, entre calles Laprida y Tavella.

En la fase inicial se llevará a cabo la renovación de redes de infraestructura básica: cambio de las cañerías de agua potable y de la red colectora cloacal, incluyendo las conexiones domiciliarias. Además, para asegurar la operatividad del sistema, se instalarán nuevas válvulas esclusas e hidrantes. Una vez concluidas estas tareas, se ejecutará una base de suelo cemento y la posterior pavimentación definitiva.