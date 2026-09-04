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Vivi Berthet y Cynthia Fistraiber participaron de la 14.ª edición de BADA, la feria de arte que reunió a más de 300 artistas en La Rural de Buenos Aires. El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, recorrió la muestra y acompañó la participación de las artistas entrerrianas.

BADA 2026 se desarrolló del 27 al 30 de agosto en el Pabellón Verde de La Rural, con artistas de distintas disciplinas y procedencias. Bajo la modalidad “Directo de Artista”, la feria propone un vínculo sin intermediarios entre los creadores y el público, facilitando el encuentro, la difusión y la comercialización de las obras.

En ese marco, Berthet y Fistraiber exhibieron sus producciones en sus respectivos stands. Durante su recorrida, Mouliá visitó ambos espacios, dialogó con las artistas y conoció las obras presentadas en esta edición.

“Es importante acompañar a nuestros artistas y estar presentes en estos espacios que les permiten mostrar su trabajo y generar nuevos vínculos. La participación de Vivi y Cynthia en BADA refleja el talento y la producción artística de Entre Ríos”, destacó Mouliá.

La participación en BADA permitió a las artistas entrerrianas acercar sus obras a nuevos públicos y formar parte de un encuentro de amplia convocatoria, que reúne distintas expresiones del arte contemporáneo.