A Laje: No pueden vender una Nissan Kicks a 60 millones de pesos, una Amarok a 100 millones de pesos

El periodista del canal A24 volvió a explotar contra el valor de los autos en Argentina. Todos los detalles

El periodista Antonio Laje volvió a quejarse de los precios elevados de los autos, en Argentina. En este caso, el periodista afinó sus críticas para cargar puntualmente contra el precio del nuevo Nissan Kicks, modelo que acaba de actualizarse en nuestro mercado, y el aumento que Volkswagen aplicó a la Amarok.

“Che, no pueden vender un auto a 60 millones de mangos. Y, después tenés que ponerlo en la calle, con el patentamiento y toda la historia, que significa casi un 8% más. ¿En serio 60 millones de pesos por una Nissan Kick?”, señaló en su programa “Otra mañana”, y sus declaraciones viralizadas a través de las redes sociales, como Tik Tok.

Lejos de alejarse de su postura, el periodista hizo foco en la baja de impuestos a los autos importados y el ascenso de modelos híbridos asiáticos en nuestro país. “Por eso vas a comenzar a ver autos chinos en la calle, y espera que comiencen a autorizar más fluidamente la importación de autos a los particulares”, indicó.

Vale recordar que el Gobierno nacional publicó en julio la Resolución 271/2025 en el Boletín Oficial la norma establece el procedimiento para que cualquier ciudadano argentino importe autos por cuenta propia, sin depender de concesionarias ni importadores oficiales. Ene se sentido, el texto regula la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), el permiso exigido para acreditar el cumplimiento de las normas de seguridad activa y pasiva de cada vehículo.

¿Qué dijo Laje sobre la Volkswagen Amarok?

Por otra parte, Laje cargó también disparó munición pesada contra el precio de diciembre de la Volkswagen Amarok, una de las pick ups que figura entre las tres más vendidas del mercado. “Una camioneta Amarok no puede valer 103 millones de mangos. No te entra en la cabeza pagar una Amarok 100 millones de magos, es la primera camioneta que cruza la barrera de los 100 millones, es una locura”, apuntó.

La marca alemana fue una de las automotrices que ajustaron las cifras de sus modelos en el último mes del año, y la pick up tiene un valor nuevo. Las versiones 2.0 arrancan en 57.113.300 y 66.148.800 pesos para las Trendline manual 4×2 y 4×4 y ya siguen con Comfortline 4×2 manual o automática a 63.371.300 y 69.179.050 pesos. Highline 4×2 asciende a 70.096.900 y 76.939.550 pesos para la manual y AT, respectivamente.

Las variantes, en tanto, V6 4Motion se comercializan desde 82.141.150 pesos (Comfortline). Le sigue Highline a 96.300.250 pesos, Extreme a 102.774.850 pesos, Hero a 102.774.850 pesos y por último la más cara: Black Style se vende a 103.094.900 pesos y tiene el título de ser la pick up nacional más cara del mercado.

No es la primera vez que el periodista explota contra los valores de los autos en nuestro país ya que, en septiembre había cuestionado lo que a un usuario le cuesta acceder a un modelo base. Es decir, de acceso de gama que hace alusión a la versión más económica de cualquier modelo.

“Un auto entrada de gama cuesta 30.000 dólares, ¿dónde se ha visto eso? Un auto que en cualquier país normal debe salir 12.000. Hace 5 o 6 años la mitad de los autos también eran impuestos y no tenían el valor que tienen hoy en comparación al mercado internacional de autos. La verdad, que vos estés pagando una Taos 50.000 dólares es un disparate”, había apuntado Laje.