425 CV y más: Chevrolet renovará una pick up superior a S10 para competir contra Ford

Para ser la líder definitiva de las pick ups, Chevrolet prepara esta renovación histórica para la más grande. ¿Qué cambiará? ¿Cuándo se lanza?

Chevrolet prepara una de las renovaciones más importantes de los últimos años, la cual no reúne a alguno de los modelos más vendidos, pero sí líderes de su clase: la Silverado, la pick up full size que compite contra Ford F-150 y es una de las más exitosas en el mercado estadounidense. Tiene destellos de la última S10, pero es muy superior y no solo en tamaño y potencia, la cual superará los 425 CV.

La futura Silverado ya fue anticipada a través de bocetos registrados ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Pese a la falta de datos clave, estas imágenes ya permiten conocer las primeras líneas de una generación que buscará reforzar la presencia de la marca frente a las Ford F-Series y otros referentes del segmento de pick ups grandes.

Además del rediseño, esta nueva Chevrolet Silverado establecerá un hito técnico para General Motors. ¿Por qué? Porque será uno de los primeros modelos en estrenar la sexta generación de los históricos motores V8 Small Block que serán más rápido que los actuales, al menos en las versiones tope de gama.

A su vez, es posible anticipar una Silverado 2027 con una estética más cuadrada y musculosa. El frente adopta una parrilla rectangular más imponente, con líneas rectas bien marcadas y una firma lumínica en forma de C mucho más grande y protagonista.

A nivel general (en el exterior, claro) la nueva pick up recuerda a modelos como la Tahoe y la Suburban, los SUVs del segmento E y F, respectivamente, en lo que podría inspirarse. De esta forma refuerza una esencia de solidez y presencia que tanto está haciendo destacar a Chevrolet en otros segmentos como el de B-SUV con la Tracker o incluso con la propia S10 del segmento mediano de camionetas.

Siguiendo con la estructura y diseño, el capó de la renovada Silverado suma dos abultamientos, una señal de que contará con motores de mayor cilindraje y hasta no se descarta una variante híbrida o eléctrica.

De perfil, se aprecian salpicaderas más rectas y robustas y en la parte trasera también hay cambios que no pasan inadvertidos. Por ejemplo, las ópticas adoptan un diseño más angular y se extienden hacia los laterales, al mismo tiempo que el portón incorpora un emblema superior con el clásico logotipo de la marca del moño.

Nuevos V8 Small Block, la gran novedad de la Chevrolet Silverado

Los documentos de registro no incluyen datos mecánicos, pero General Motors confirmó que la nueva Silverado estrenará junto con la próxima GMC Sierra la sexta generación de motores V8 Small Block que promete más potencia y eficiencia. La idea, además, es que sea la pick up indicada tanto para trabajo pesado como para uso recreativo y personal.

Asimismo, se esperan avances en sistemas de gestión electrónica y compatibilidad con nuevas transmisiones para un desempeño sobresaliente. Si la actual Silverado 6.2 de 425 CV acelera de 0 a 100 km/h en menos de 7 segundos, la nueva lo haría en 6 y reduciría levemente el consumo de combustible.

Dicho de forma clara y concreta, Chevrolet prepara un antes y después en el segmento full size de pick ups con un modelo que nació hace exactamente 50 años como el nivel de equipamiento más alto de la serie C/K y adquirió luego identidad propia. Ahora apuntará a un público más exigente y amplio a la vez para superar a la gran referente, la F-150, RAM 1500 y Toyota Tundra.

Aún es una incógnita el precio de esta renovada camioneta, pero está claro que será elevado y que no está pensada para personas o familias con escaso poder adquisitivo. Tampoco se conoce la fecha estimada de lanzamiento, más allá de que en el nombre se menciona el año 2027.