WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Este SUV de siete asientos se actualizó con más potencia y mejor nivel de equipamiento. A continuación, conoce los detalles.

El Jogger es uno de los SUV más importantes del catálogo de Dacia y, por ese motivo, marca rumana decidió presionar «F5» y actualizarlo para competir en el segmento C de los vehículos de su tipo. Te contamos los detalles.

La renovación de este modelo en cuestión incluye una serie de mejoras destinadas a reforzar su posicionamiento como el vehículo de siete asientos más accesible del mercado español. Con más potencia, mayor eficiencia y un equipamiento nuevo, el modelo mantiene precios accesibles por menos de 25.000 dólares. En 2024 el vehículo más vendido a particulares en España dentro de su categoría.

¿Cómo es el renovado SUV de Dacia?

El nuevo Dacia Jogger introduce novedades en diseño interior y exterior, junto con equipamiento orientado a mejorar el confort y la ergonomía. Entre los cambios se destaca el nuevo volante, de diseño más ergonómico, y el mando E-Shifter, disponible en las versiones hybrid 155 y Eco-G 120 EDC. Además, incorpora levas de cambio detrás del volante para una experiencia de conducción más cómoda.

La conectividad gana protagonismo con la llegada de un nuevo sistema multimedia Media Display, que integra una pantalla central de 10 pulgadas. De manera opcional, se puede incorporar navegación conectada a través del nuevo Media Nav Live. El acabado Extreme suma un cargador inalámbrico para smartphones, mientras que el cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas estrena una interfaz con nuevo diseño.

El apartado de seguridad, este SUV incorpora nuevas ayudas a la conducción para cumplir con las últimas normativas europeas. Entre ellas, la frenada de emergencia asistida en entornos urbanos y periurbanos, con detección de vehículos, peatones, ciclistas y motocicletas, y un sistema de vigilancia del conductor. Como solución práctica, Dacia integra el botón «My Safety», que permite al conductor acceder de forma rápida a su configuración personalizada de las asistencias.

¿Cómo es el consumo del renovado SUV de Dacia?

La principal novedad de la gama es la incorporación del nuevo Jogger hybrid 155, que reemplaza a la versión hybrid 140. Este sistema híbrido desarrolla 155 caballos de potencia y 170 Nm de par, y se asocia a una caja automática. Según la marca, esta combinación garantiza una conducción más placentera en el uso diario y una eficiencia superior, con una reducción del 10% en consumo y emisiones respecto al motor anterior.

En ciudad, hasta el 80% del tiempo de conducción se realiza en modo completamente eléctrico, mientras que el arranque se efectúa siempre en modo 100% eléctrico.

¿Cuánto cuesta?

El nuevo SUV ya se puede reservar desde 24.550 euros -lo que en dólares significarían 28.754- en el acabado Expression y se mantiene como el vehículo de siete plazas más barato del mercado con tecnología híbrida. Además, ofrece 15 CV adicionales y más equipamiento, todo ello con un precio 500 euros inferior al de la generación previa con motor hybrid 140.

La actualización del modelo también trae novedades importantes en la oferta bicarburación. Dacia incorpora un nuevo motor gasolina/GLP más potente, que pasa de 100 a 120 CV. El nuevo Jogger Eco-G 120 contará con la etiqueta ECO otorgada por la DGT y estará disponible a partir del primer trimestre de 2026, desde el nivel de acabado Essential.

Por primera vez, este SUV combina las ventajas del GLP con una transmisión automática. La versión Eco-G 120 EDC incorpora una caja de doble embrague de seis velocidades, disponible en el acabado Extreme. Para ampliar el rango de uso, Dacia aumentó la capacidad del depósito de GLP hasta los 48,8 litros, frente a los 40 litros anteriores. Esto se traduce en un aumento del 20% de la autonomía en modo GLP, mientras que la autonomía total, combinando gas y gasolina, alcanza los 1.480 kilómetros.

La gama se completa con el motor TCe 110, que se mantiene disponible en el nuevo Jogger y permite acceder al modelo desde los 18.940 euros -USD 22.183- en el acabado Essential, reforzando su perfil de vehículo familiar accesible.