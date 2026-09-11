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Nos sentimos que estamos y que conocemos la provincia y tenemos una visión de la provincia, pero en política no es lo que se quiere, es lo que se puede”,(Fuente: Debate Abierto)

CRESTO QUIERE EL BASTÓN DE MARISCAL: AHORA VIENEN LAS PREGUNTAS

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Enrique Cresto ya no oculta sus aspiraciones para 2027. El exintendente de Concordia y actual diputado provincial cuestiona el rumbo económico de Javier Milei, critica la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y sostiene que la baja de la inflación no alcanza para hablar de recuperación. Al mismo tiempo, reivindica su experiencia y deja abierta la puerta a una candidatura a gobernador.

Tiene todo el derecho a hacerlo. En democracia, cualquiera puede levantar la mano y decir “quiero”. Pero hay algo que debería acompañar al famoso “bastón de mariscal”: la obligación de aceptar preguntas incómodas.

Si Cresto exige que Milei explique sus resultados, ¿por qué no debería explicar también los resultados del modelo político del que forma parte desde hace años? Si cuestiona el endeudamiento de las familias, ¿qué explicación ofrece sobre décadas de inflación, pérdida del salario, déficit y pobreza? Y si habla de la realidad social de Concordia, ¿por qué una ciudad que durante tantos años estuvo bajo conducción peronista no logró romper definitivamente el círculo de pobreza y vulnerabilidad?

No se trata de responsabilizar a Cresto por todos los problemas. Se trata de aplicar la misma vara para todos.

Cresto quiere discutir el futuro de Entre Ríos. Perfecto. Entonces también tendrá que explicar qué propone hacer diferente, cómo piensa generar empleo privado, atraer inversiones y reducir la pobreza estructural. Y, sobre todo, por qué los entrerrianos deberían volver a confiar en dirigentes que ya tuvieron responsabilidades de gobierno.

Porque criticar a Milei es legítimo. Criticar a Frigerio también. Denunciar decisiones del Gobierno provincial, también.

Pero quien quiere gobernar no solamente debe señalar lo que otros hacen mal: tiene que explicar qué hará él cuando tenga el poder.

El bastón de mariscal puede estar al alcance de todos. Pero antes de entregarlo, los ciudadanos tienen derecho a mirar la trayectoria de quien lo reclama.

Cresto quiere ser gobernador. Ahora empieza otra etapa: la de las preguntas

Redaccion : Análisis Litoral

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