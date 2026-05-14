El Incucai capacitó a equipos sociales de las Casas de Provincia

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Representantes de áreas sociales y de salud de distintas provincias participaron de una jornada organizada por el Incucai para abordar derechos, accesibilidad y herramientas de acompañamiento destinadas a personas trasplantadas y pacientes en lista de espera.

La actividad estuvo destinada a agentes de los servicios sociales y de salud de las Casas de Provincia en Buenos Aires, y se desarrolló en modalidad presencial y virtual. Durante el encuentro, profesionales del Incucai abordaron distintos aspectos vinculados a los derechos contemplados en la Ley 26.928 para personas trasplantadas y pacientes en lista de espera, entre ellos la gestión de credenciales, acceso a medicación, transporte, asignación mensual y vivienda.

Asimismo, se trabajó sobre distintas problemáticas relacionadas con la accesibilidad, el acompañamiento territorial y la articulación entre los equipos provinciales y el instituto nacional, con el objetivo de fortalecer las herramientas de atención y orientación destinadas a los pacientes.

En representación de la Casa de Entre Ríos participó Teresa Koffler, jefa del Área de Acción Social de la Representación, quien destacó la importancia de este tipo de espacios de intercambio y articulación. “Se acordó avanzar en una nueva reunión de trabajo junto a las distintas provincias, donde se presentarán estadísticas e información relevada por cada equipo territorial para continuar fortaleciendo la articulación y el acompañamiento a las personas trasplantadas y en lista de espera”, expresó.