HISTÓRICO: llegaron a destino los tres entrerrianos que cruzaron América en bicicleta para ver a la Selección Argentina

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Tras recorrer más de 17 mil kilómetros y atravesar 17 países, los ciclistas de Gualeguaychú finalmente arribaron este 2 de junio a Kansas City

Lo que comenzó como un sueño entre amigos terminó convirtiéndose en una de las historias más emocionantes y extraordinarias del Mundial 2026. Después de nueve meses de travesía, miles de kilómetros bajo el sol, la lluvia, el frío y el cansancio, los entrerrianos Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini finalmente llegaron este lunes 2 de junio a Kansas City, Estados Unidos, para cumplir el objetivo que parecía imposible: ver a la Selección Argentina en el Mundial… viajando en bicicleta desde Entre Ríos.

La aventura comenzó el 16 de agosto del año pasado en Gualeguaychú. Desde allí, los tres amigos emprendieron una travesía épica que los llevó a atravesar Sudamérica, Centroamérica, México y gran parte de Estados Unidos. En total recorrieron más de 17.000 kilómetros y pasaron por 17 países, enfrentando tormentas, caminos peligrosos, temperaturas extremas y noches durmiendo en carpas, iglesias, clubes y estaciones improvisadas.

El arribo a Kansas City fue celebrado por argentinos y ciclistas que los esperaban en una verdadera fiesta celeste y blanca cerca del hotel donde concentra la Selección Argentina. Hubo caravana, banderas, música, champagne y emoción. Porque no todos los días se presencia una locura semejante: cruzar el continente pedaleando para alentar a la Scaloneta.

El recibimiento a los ciclistas en Kansas.

“Los héroes están acá al lado, nosotros vinimos a verlos a ellos”, dijeron emocionados apenas llegaron. El sueño ahora es poder conocer a los jugadores y sacarse una foto con Lionel Messi y Lionel Scaloni. “Sería la frutilla del postre”, confesaron.

Nueve meses de sacrificio y una historia que emociona al país

Miguel Silio, de 56 años, es el más experimentado del grupo y ya había viajado en bicicleta a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Pero esta vez el desafío fue todavía más extremo.

“Nueve meses bajo el sol y la lluvia, pasando calor y frío para llegar hasta acá. Esto requiere mucha fuerza física y mental”, relató.

El recorrido incluyó prácticamente toda América Latina, excepto Chile y Venezuela. El único tramo que realizaron en avión fue el cruce del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, una de las zonas más peligrosas e inaccesibles del continente.

El encuentro con Manu Ginóbili

El encuentro de los ciclistas con Manu Ginóbili (@enbiciandoalmundo).

En medio del viaje también tuvieron un momento inolvidable junto a Manu Ginóbili. Los ciclistas coincidieron con el ex jugador argentino en San Antonio y, tras escribirle por Instagram, recibieron una respuesta inesperada.

Ginóbili los invitó a compartir un café junto a su madre luego de un partido de los Spurs durante las semifinales de la NBA. “Pasamos un momento hermoso”, contaron.

Un mensaje y un desafío para Scaloni

Los tres ciclistas también dejaron un mensaje para Lionel Scaloni, conocido por su pasión por el ciclismo.

“Que venga a pedalear con nosotros un rato”, dijeron entre risas. Incluso Miguel lanzó un desafío: “A ver si se la banca con la bicicleta cargada”.

Más allá del fútbol, la historia de estos tres entrerrianos se transformó en un símbolo de perseverancia, amistad y pasión argentina. Mientras millones mirarán el Mundial por televisión, ellos podrán decir que llegaron pedaleando hasta el corazón mismo de la Copa del Mundo.

Y quizás allí radique la verdadera victoria.