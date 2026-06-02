Las políticas de autonomía para las mujeres fueron eje de una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social

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El Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Social, espacio que reúne a organizaciones sociales, representantes legislativos y distintas áreas del Estado. En esta oportunidad se abordaron líneas de trabajo vinculadas a prevención, acompañamiento y fortalecimiento territorial en materia de género y derechos.

La reunión fue encabezada por el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, y tuvo como eje central las políticas de autonomía para las mujeres y las distintas herramientas de acompañamiento que impulsa el gobierno provincial en materia de género. En esta oportunidad participaron también la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta, y la directora de Mujeres, Joaquina Brondi, quienes presentaron las principales líneas de trabajo que se vienen desarrollando desde el Ministerio en articulación con municipios, comunas, juntas de gobierno, organizaciones e instituciones comunitarias.

Durante el encuentro se abordaron programas vinculados a la prevención y el abordaje integral de las violencias y las estrategias de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad en distintos puntos de la provincia. En ese marco, Acosta destacó la importancia de avanzar hacia políticas que promuevan autonomía y oportunidades para las mujeres. “El objetivo es poder acompañar las situaciones urgentes, pero también trabajar en herramientas que permitan construir autonomía y generar oportunidades concretas para las mujeres en toda la provincia”, expresó.

Asimismo, remarcó el trabajo territorial que se viene desarrollando a través de programas de fortalecimiento institucional, talleres de sensibilización y prevención, y dispositivos itinerantes como el Punto Móvil Mujer. “Entendemos que la prevención es fundamental y que el Estado tiene que estar presente en cada territorio, acercando acompañamiento y asesoramiento a las comunidades”, señaló.

En una segunda instancia de la reunión, los participantes intercambiaron miradas sobre las políticas alimentarias y la importancia de continuar mejorando las dinámicas de distribución y organización de la asistencia en el territorio, fortaleciendo los mecanismos de trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales.

Del encuentro participaron el senador Víctor Sanzberro y la diputada Liliana Salinas, junto a representantes de organizaciones sociales y comunitarias como Cáritas Paraná, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur y el Polo Obrero, además de equipos técnicos de distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Humano.