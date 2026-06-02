Frigerio destacó el accionar policial en el operativo de secuestro de casi 261 kilos de cocaína en Feliciano

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En uno de los procedimientos más importantes contra el narcotráfico en Entre Ríos, la Policía provincial secuestró 260,87 kilos de cocaína de máxima pureza tras un operativo realizado en el departamento Feliciano. El gobernador Rogelio Frigerio destacó el accionar policial, el fortalecimiento de los controles en la frontera norte y la inversión en equipamiento y tecnología para la fuerza, así como el trabajo conjunto con la Justicia.

El mandatario encabezó una rueda de prensa y destacó que se trata de uno de los procedimientos de incautación terrestre de drogas más importantes en la historia de la provincia, señalando que los 250 paquetes de cocaína secuestrados representan un valor de mercado superior a los 10 millones de euros.

Junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la jueza federal Analía Graciela Ramponi, y el jefe de Policía, Claudio González; el mandatario resaltó el “valor, el coraje y el profesionalismo” de la Policía de Entre Ríos, a la cual calificó como la mejor del país, y subrayó el impacto social de la tarea al afirmar que estos estupefacientes “ya no van a llegar a ningún hogar” entrerriano. Envió también un mensaje contundente a las organizaciones criminales, asegurando que en la provincia no tendrán cabida. “Los vamos a atrapar y los vamos a meter en la cárcel”, subrayó.

Atribuyó este logro a una estrategia de control fronterizo impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que permitió identificar y vigilar 10 puntos críticos del territorio, incluyendo la ruta 28, logrando una presencia territorial sin precedentes. Asimismo, enfatizó que el éxito del procedimiento es el resultado del “trabajo permanente en equipo” con la Justicia Federal. Finalmente remarcó que, para sostener esta lucha contra el crimen organizado, su gestión viene realizando una fuerte inversión en equipamiento, dotando a la fuerza de “armas, chalecos antibalas, movilidad, conectividad y capacitación técnica constante”.

Fronteras controladas

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, destacó la premisa de “tener las fronteras de Entre Ríos controladas” y la labor de los policías que intervinieron en el procedimiento, a quienes les otorgaron un reconocimiento. Sostuvo que es importante reconocer “el gran trabajo que hicieron estos dos policías en favor de nuestra sociedad”. Informó que desde 2023 se realizaron más de 2.700 procedimientos por narcomenudeo y 29 por narcotráfico, con más de 5.300 personas detenidas y el secuestro de importantes volúmenes de droga, dinero y logística vinculada al delito.

Por su parte, la jueza federal de Concordia, Analía Graciela Ramponi, prefirió mantener reserva sobre los pormenores de la causa debido a que “todo es materia de investigación”. Confirmó que ya se ordenaron numerosas medidas probatorias, incluyendo allanamientos en Corrientes y Rosario, vinculados al domicilio del detenido Fiordelino. De esta forma, se incautaron armas, balanzas de precisión, más estupefacientes, documentación de interés, cerca de 1,5 millones de pesos y se concretó una nueva detención.

De la rueda de prensa también participaron la senadora del departamento Feliciano, Gladys Domínguez, y la diputada María Elena Romero.