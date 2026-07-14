Frigerio y el intendente de Diamante repasaron proyectos de infraestructura para la ciudad

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este lunes al intendente de Diamante, Ezio Gieco, con quien abordó proyectos prioritarios para la ciudad, entre ellos obras de saneamiento, un programa de viviendas y financiamiento de infraestructura.
Al término del encuentro, que se desarrolló en Casa de Gobierno, Gieco precisó que uno de los principales temas abordados fue la búsqueda de financiamiento para ejecutar la laguna de tratamiento de líquidos cloacales, los colectores y las plantas de elevación que forman parte del sistema de saneamiento. “Es un proyecto que venimos trabajando con el gobernador desde hace tiempo. Fue un compromiso que él asumió con la ciudad de Diamante y estamos avanzando”, destacó.
El intendente señaló además que dialogaron sobre la posibilidad de impulsar un programa habitacional en conjunto con el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). “La idea es que el municipio pueda aportar los terrenos y que, a través del IAPV, podamos desarrollar un programa de viviendas con una cuota accesible para las familias”, explicó.
Durante la reunión también repasaron el avance de distintas obras que la provincia y el municipio ejecutan de manera conjunta y las alternativas de financiamiento para dar continuidad a esos proyectos.
Finalmente, Gieco calificó el encuentro como “positivo” y destacó el acompañamiento del gobierno provincial: “El gobernador siempre escucha, atiende y se ocupa de las necesidades de los municipios”, concluyó.
"HAY MUCHOS QUE ESTÁN PASANDO LA GORRA"
Baby Etchecopar manifestó que hay muchos comunicadores que no critican políticos por un arreglo económico previo.
Además, aseguró: "Si (Martin) Insaurralde viene y me dice ´te doy 7 millones de dólares para que no me pegues´, los agarro porque es guita mía".
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Fue a ver Argentina-Suiza a una pizzería y decidió grabar las reacciones de la gente… como resultado logró uno de los videos del mundial.
Los mozos y los clientes sufriendo, festejando, cantando, saltando y emocionándose.
Qué hermoso, por favor. 🥹🇦🇷
Posible escenario de lluvias excepcional en el sur de 🇧🇷#Brasil y vigilancia para #Misiones y #Corrientes.
Los últimos escenarios del modelo europeo (ECMWF) muestran un posible acumulado de entre 200 y 300 milímetros de lluvia en los próximos 15 días sobre sectores del Sur de Brasil, este de la provincia de Corrientes y sur de Misiones.
Si este pronóstico llegara a concretarse, podría tratarse de un episodio de precipitaciones excepcional, con riesgo de inundaciones, crecidas de arroyos, e importantes daños en las zonas más afectadas.
⚠️⛔️En CORRIENTES se recomienda un seguimiento permanente de la situación, ya que las abundantes lluvias en el sur de Brasil pueden incrementar el caudal de la zona baja del río Uruguay (frontera con Corrientes).
De acuerdo con este escenario, el deterioro del tiempo comenzaría a partir de final de semana, con VARIOS DIAS de inestabilidad, tormentas y precipitaciones en distintos sectores de la provincia de Entre Rios, Corrientes, sur de Misiones y sur del Brasil.
Este patrón de lluvias intensas es compatible con los primeros impactos que podría generar #ElNiño, un fenómeno que suele favorecer precipitaciones superiores a lo normal en el noreste argentino, sur del Brasil y Uruguay.
ℹ️Proyección de lluvias acumuladas (próximos 15 días). Modelo ECMWF.