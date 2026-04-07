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La interna libertaria detonó tras la gravísima denuncia del presidente Javier Milei sobre una red de espionaje ruso en el país. Lilia Lemoine no se quedó callada y lanzó una acusación fulminante contra Marcela Pagano, señalando supuestos vínculos con diplomáticos de Vladimir Putin y un presunto conflicto de intereses. Según Lemoine, la diputada habría ocultado una relación con un abogado ligado a medios que difunden propaganda de Rusia y Venezuela, justo cuando el Gobierno investiga una campaña de desinformación para desestabilizar la gestión actual. La tensión en el bloque oficialista llegó a un punto de no retorno con estas revelaciones que ya recorren el mundo.

El enfrentamiento reflotó viejas internas y puso bajo la lupa el rol de ciertos legisladores en temas de seguridad nacional. El Presidente calificó este caso como una gravedad institucional sin precedentes, asegurando que los medios involucrados son solo la punta del iceberg. Mientras la justicia intenta identificar a los actores directos e indirectos de esta red ilegal, los cruces en redes sociales exponen una fractura política que parece no tener vuelta atrás. La sombra del espionaje extranjero y las lealtades dentro del Congreso mantienen en vilo a toda la opinión pública argentina en estas horas críticas.

Marcela Pagano y Javier Milei. (Foto: NA)

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