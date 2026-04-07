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La diputada libertaria apuntó contra el periodista tras su última editorial y desató una serie de mensajes cargados de insultos, críticas al periodismo y nuevas tensiones internas en el oficialismo

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine volvió a quedar en el centro de la polémica tras reaccionar con dureza a la última editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina e insultar al periodista desde sus redes sociales.

Desde su cuenta de X, la legisladora no solo cuestionó el análisis del periodista, sino que lo hizo con un mensaje directo y sin matices: “Qué MIERDA que es Pagni. Como hijo de puta es muy bueno”.

El descargo llegó pocas horas después de que Pagni expusiera un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del gobierno de Javier Milei, al que describió como un espacio con “una gran incapacidad” y “una especie de parálisis de gestión”. En ese marco, también advirtió sobre una “pésima comunicación” oficial y una “incapacidad llamativa de poder explicar” las acusaciones que enfrenta.

En su análisis, Pagni fue particularmente crítico con el vocero presidencial Manuel Adorni, al señalar que esa torpeza comunicacional “se ve todavía más acentuada” en su figura. Pero, al mismo tiempo, trazó una comparación inesperada dentro del propio oficialismo: dijo que Lilia Lemoine, “más allá de que no es tomada a lo mejor demasiado en serio por sus excentricidades”, había sido “la vocera más inteligente que tuvo este gobierno, sobre todo si uno compara con Adorni”.

Esa valoración reapareció, de forma indirecta, en la propia reacción de la diputada. En la misma serie de respuestas, Lemoine profundizó su embestida contra el periodismo y, en un intercambio con usuarios, se refirió a si le alegraba el “elogio” que Pagni le había hecho: “El que se queda con esa lectura es inocente. Sería muy estúpida si esos comentarios me alegraran”.

Otra de las particulares respuestas que dejó Lemoine fue cuando la acusaron de emplear palabras tan duras contra la prensa y le recordaron el caso de José Luis Cabezas. Esta mención fue suficiente para que la legisladora apuntara contra la diputada Marcela Pagano, con quien mantiene un enfrentamiento público desde hace meses, y escribió: “Si aparece un periodista muerto responsabilizo a Marcela Pagano”.

En su editorial, Pagni también había advertido sobre el clima general dentro del oficialismo, atravesado por “un internismo feroz” y “una gran agresividad interna”, además de una relación cada vez más tensa con la prensa. Lemoine con su reacción parece confirmar que el gobierno está en conflicto permanente, con dificultades para ordenar su discurso y con una escalada verbal que, lejos de apaciguarse, suma nuevos capítulos.