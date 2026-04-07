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El Ministro de Seguridad de Entre Ríos envió cartas documento tras un informe que lo vinculaba con el narcotráfico. Calificó el reporte como una “operación mediática” para frenar la lucha contra el crimen. Además, anunció que donará cualquier indemnización al Hospital San Roque.

El Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, pasó a la ofensiva legal este lunes tras la difusión de un informe televisivo en el segmento Telenueve Denuncia que lo vinculó, junto al gobernador Rogelio Frigerio, con estructuras del narcotráfico. El funcionario confirmó el envío de tres cartas documento dirigidas a las señales Canal 9 y Crónica TV, y al periodista Tomás Méndez.

Para el titular de la cartera de seguridad, el informe —basado en supuestos chats del condenado Daniel «Tavi» Celis— es una construcción ficticia destinada a socavar la gestión provincial. «Estas descalificaciones son una respuesta a los avances contra estructuras delictivas que durante años se sintieron cómodas en la impunidad», sentenció.

Los ejes de la demanda

A través de las notificaciones legales, Roncaglia exige la rectificación inmediata de la información vertida. Los puntos centrales de su postura son:

Negación absoluta: Califica las acusaciones como una «operación mediática» con datos falsos.

Contexto de gestión: Atribuye el ataque a la política de «tolerancia cero» y al desmantelamiento de redes de distribución de droga en territorio entrerriano.

Llamado a la responsabilidad: Instó a la sociedad a tener una mirada crítica y pidió responsabilidad a los medios al difundir versiones que «solo buscan frenar la lucha contra el narcotráfico».

Un componente solidario: Donación al Hospital San Roque

En un giro que refuerza su mensaje sobre la honorabilidad de la gestión, Roncaglia anunció que no tiene un interés económico personal en la demanda. Por ello, confirmó que cualquier resarcimiento económico que la Justicia determine por daños y perjuicios será donado íntegramente al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná.

«Si la justicia repara el daño causado por estas mentiras, ese beneficio debe volver a la sociedad a través de una institución tan noble como nuestro hospital de niños», afirmó el ministro. El objetivo de esta decisión es apoyar la infraestructura del nosocomio que atiende a los sectores más vulnerables de la infancia entrerriana.

El futuro de la causa

Mientras las cartas documento siguen su curso, desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que no retrocederán en los operativos previstos para las próximas semanas. Ahora, la Justicia deberá determinar el curso de las demandas por calumnias e injurias.

Con este anuncio, la disputa judicial no solo adquiere un fuerte peso institucional, sino también social, trasladando el desenlace del conflicto mediático a una potencial mejora para la salud pública de la capital provincial.

Redaccion de 7Paginas