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En el actual escenario de periodismo crisis Argentina, el debate sobre el rol de los medios vuelve a ocupar el centro de la escena.

No nos gusta hacer periodismo sobre periodismo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser prudencia y pasa a ser complicidad. El reciente editorial de Jorge Fontevecchia en Diario Perfil no es solo una lectura de la realidad: es un intento de modelarla. Y eso cambia todo.

Hay algo que debe reconocerse: los datos que se exponen existen. Caída de transferencias, presión salarial en provincias, conflictos gremiales. Todo eso es real. Pero también es real que estamos ante una operación narrativa clásica: tomar datos ciertos y proyectarlos hacia un escenario de colapso. No se trata de informar que hay tensión, sino de insinuar que el desenlace es inevitable. En ese punto, el periodismo deja de describir y empieza a intervenir.

Hay además una omisión que resulta imposible ignorar. Durante décadas, gran parte del interior argentino fue transformado en una estructura de contención política, donde el empleo público dejó de responder a necesidades reales para convertirse en herramienta de poder. Ingresar al Estado pasó a ser, en muchos casos, la consecuencia de pertenecer y no de producir. Ese modelo generó provincias estructuralmente dependientes, incapaces de sostenerse sin asistencia constante. Y esa fragilidad, hoy denunciada, no nació de un día para el otro.

Cuando se advierte sobre el peligro de no poder pagar salarios públicos, hay una parte de la verdad que se elige no contar. Esos salarios crecieron durante años sin correlato productivo, se financiaron con déficit y se sostuvieron sobre un esquema fiscal cada vez más débil. El problema, entonces, no es solo la falta de recursos: es el uso político que se hizo de ellos durante décadas. Y omitir eso no es ingenuo, es tomar posición.

El punto más delicado aparece cuando el análisis se combina con referencias históricas como el Santiagueñazo o la crisis de 2001. No es simplemente contexto: es una forma de sugerir un destino. La historia argentina demuestra que estos climas no son inocuos. Cuando se instala la idea de que todo puede estallar, muchas veces termina estallando. No por fatalidad, sino porque alguien empujó esa percepción hasta convertirla en realidad.

En este esquema, no se trata de un caso aislado. Son varios los medios que, con mayor o menor sutileza, se han acostumbrado a operar bajo esta lógica: recortar la realidad, amplificar el conflicto y orientar la interpretación pública hacia escenarios de crisis. Frente a eso, desde un medio humilde como Análisis Litoral, asumimos el derecho —y la responsabilidad— de ejercer una mirada crítica distinta, sin condicionamientos y con la libertad de decir lo que otros prefieren omitir.

El problema no es la crítica al gobierno de Javier Milei. La crítica es necesaria en cualquier democracia. El problema aparece cuando esa crítica se construye sobre un recorte selectivo de la realidad, amplificando tensiones, omitiendo responsabilidades estructurales y direccionando el enojo social. Porque las verdades a medias, en contextos de fragilidad, pueden ser más peligrosas que las mentiras.

Si hoy las provincias enfrentan dificultades, también es porque durante años se dilapidaron recursos, se expandieron estructuras estatales sin control y se priorizó la lógica política por sobre la sustentabilidad. Ese pasado no puede desaparecer del análisis según la conveniencia del presente. Silenciarlo es tan grave como distorsionar los hechos.

La discusión de fondo no es un editorial ni un periodista. Es el rol que asume el periodismo en momentos de tensión. Informar implica dar contexto completo, no seleccionar fragmentos que empujen a una conclusión predeterminada. Advertir no es lo mismo que inducir.

Conclusión

La Argentina atraviesa un momento delicado, donde la economía, la política y el humor social conviven en equilibrio inestable. En ese escenario, construir la idea de un colapso inevitable a partir de verdades incompletas no aporta claridad: agrega incertidumbre. Y cuando la incertidumbre se vuelve discurso dominante, deja de ser diagnóstico para convertirse en un factor activo de desestabilización. Porque en este país, más de una vez, las crisis no empezaron solo por lo que pasaba, sino también por cómo se lo contaba… y por quiénes decidían contarlo de esa manera.

Por Alejandro Monzon

Análisis Litoral