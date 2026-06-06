El día que el Indio Solari bancó a Lali Espósito y a las mujeres de la música actual: “Hay que mirar a las muchachas”

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El músico argentino, quien falleció este viernes a los 77 años, dejó su opinión sobre Lali Espósito y reflexionó sobre la industria musical actual.

ste viernes 5 de junio de 2026, la música argentina sufrió una de las pérdidas más dolorosas de su historia con la muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, a los 77 años de edad. El legendario cantante, que padecía la enfermedad de Parkinson, falleció en su casa de Parque Leloir, dejando un vacío imposible de llenar y desatando una profunda movilización popular en las inmediaciones de su hogar.

En medio de los homenajes, la desolación y los emotivos mensajes de despedida de sus millones de seguidores, las redes sociales volvieron a viralizar viejas entrevistas del músico que demuestran su eterna vigencia intelectual. Entre esos archivos, tomó una gran fuerza el momento exacto en el que el Indio alzó su voz para defender la música actual y, muy especialmente, destacar el rol de Lali Espósito en la escena local.

Indio Solari (Instagram)

¿Qué dijo el Indio Solari sobre Lali y las artistas femeninas?

Lejos de pararse en una postura conservadora frente a los nuevos ritmos urbanos, el exlíder de los Redondos demostró tener un oído muy atento a lo que sucede en el presente de la industria

musical. En una entrevista audiovisual, el Indio se refirió con admiración a la cantante de “Disciplina”, remarcando que el fenómeno que la rodea está sustentado puramente en su talento personal y no en una simple campaña de marketing:

“Esa muchachita, Lali… También que cantó ‘Vencedores Vencidos’. Pero también te gustó, producto de alguien que promueve… Sino que la propuesta vale artísticamente, no que se dedique a un género“.

Con estas palabras, el mítico compositor validó la propuesta escénica de Lali, celebrando incluso aquella icónica versión que la diva del pop realizó de uno de los máximos himnos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Para el Indio, el valor real reside en el peso artístico del intérprete y no en las etiquetas de los géneros

musicales que decidan transitar.

La opinión del Indio Solari sobre la industria musical actual

En otra sección de sus declaraciones que volvió a resonar con mucha fuerza en esta jornada de despedida, el cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dejó en claro que, a la hora de buscar frescura e innovación en la música de hoy, la clave está en prestar atención a las mujeres del ambiente musical.

“ESTÁN HACIENDO COSAS MUY BUENAS”



El emocionante archivo que demuestra que el Indio Solari siempre miró al futuro. Su tremendo elogio a las mujeres de la música actual y su fuerte llamado de atención sobre el ambiente: “El medio sigue siendo bastante machista”. pic.twitter.com/gXtHLDMRIE— Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) June 5, 2026

“Creo que las que hay que mirar son las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son una abundancia este… porque el medio sigue siendo bastante machista, ¿no? Hay diferencias con lo que se era entonces, pero sigue siendo”.

Murió el Indio Solari. (Web)

La lucidez del Indio Solari para denunciar las desigualdades estructurales del circuito y, al mismo tiempo, rescatar la calidad del trabajo de las artistas jóvenes sintetiza a la perfección el legado de un artista que jamás le dio la espalda al futuro. Mientras el país llora su partida física, canciones como las suyas y gestos de tanta generosidad artística aseguran que su mito seguirá resonando por siempre.