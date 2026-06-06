GRANJA TRES ARROYOS Y EL GOBIERNO DE ENTRE RÍOS SE REUNEN PARA ANALIZAR EL FUTURO DE LA PLANTA LA CHINA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

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5 de junio de 2026- Autoridades de Granja Tres Arroyos mantuvieron esta semana reuniones con el gobernador Rogelio Frigerio y miembros de su equipo para analizar la situación generada por la suspensión de actividades en la planta La China de Concepción del Uruguay. El lunes próximo se reunirán con autoridades de la secretaría de trabajo y seguridad social local y dirigentes sindicales locales para iniciar un proceso de diálogo que les permita alcanzar las condiciones necesarias para evaluar una posible reapertura escalonada en el futuro.

Durante el encuentro, la empresa presentó un diagnóstico de la delicada situación financiera que atraviesa como consecuencia del cierre de mercados internacionales por la situación sanitaria internacional (gripe aviar). Informó además que en este contexto debió ingresar en un proceso preventivo de crisis y que se encuentra trabajando en una reestructuración financiera que espera tenga un impacto positivo en el mediano plazo.

A nivel local, la situación se agravó por medidas sindicales desproporcionadas que afectaron severamente los niveles de faena y la previsibilidad operativa en la región. Agotadas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado.

La compañía destacó la predisposición del Gobierno de Entre Ríos para acompañar institucionalmente las instancias de diálogo y trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones para superar la compleja situación y recomponer el circuito biológico para que se pueda comenzar parcialmente la producción. Esta iniciativa se alinea con las perspectivas de crecimiento que hoy presenta el sector en la provincia.

Granja Tres Arroyos es una empresa argentina con 65 años de trayectoria que, como muchas otras, hoy se encuentra abocada a la búsqueda de soluciones que le permitan continuar con sus actividades a nivel local, sostener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y tomar las medidas necesarias para consolidar el legado que ha construido con esfuerzo y compromiso con el país.