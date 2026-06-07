La gastronomía entra en otra dimensión con “Brasa y Botella”, una experiencia que invita a vivir los sabores de otra manera

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Una propuesta que combina técnicas a las llamas, etiquetas seleccionadas y una experiencia culinaria de alto nivel, pensada para reunir a referentes del sector y público general en un encuentro que promete gran convocatoria regional.

a gastronomía entra en otra dimensión con “Brasa y Botella”, una experiencia que combina cocina a las llamas, vinos seleccionados y un encuentro pensado y planificado para quienes disfrutan del buen beber y la buena mesa. La iniciativa avanza con una identidad que mezcla turismo, cultura y sabores en un mismo espacio, despertando interés en el público regional.

El proyecto que ya comienza a palpitarse, suma impulso con la participación de referentes del ámbito gastronómico y la vitivinícultura que buscan consolidar una propuesta distinta e innovadora. La idea es reunir productores, cocineros y diversos públicos en torno a una experiencia compartida que potencia el trabajo local y el intercambio de saberes en un entorno abierto, participativo y lleno de sabores.

Asados a la Estaca. Fotos ilustrativas

Conocé cómo se integra la cultura y el turismo en Pueblo General Belgrano

La apuesta culinaria “Brasa y Botella” tiene fecha confirmada para el 15 y 16 de agosto de 2026 en Pueblo General Belgrano, provincia de Entre Ríos, donde se espera una gran concurrencia. Durante dos jornadas, el evento reunirá parrilleros, bodegas, emprendedores y visitantes en un espacio natural preparado para vivir el fuego, el vino y la gastronomía en todas sus formas.

Entre las actividades destacadas para el evento gastronómico, aparecen competencias de alto nivel como la Copa Argentina de Asadores, la Copa Asadores Kids y la Copa Latinoamericana de Asadores, que se realizará por primera vez en la provincia. Se espera la llegada de equipos de distintos países quienes mostrarán técnicas, estilos y tradiciones alrededor del fuego.

Fede García y Pitu Alfieri, impulsoresdel evento.

¿Quiénes son los protagonistas del evento y qué proponen los asadores?

La programación incluirá cocina a las llamas, degustaciones, masterclass, carnes a la estaca, técnicas de maduración y un patio gastronómico con productores de distintas regiones. También habrá charlas relacionadas a la temática, espacios recreativos y espectáculos musicales que acompañarán ambas jornadas y sumarán atractivo al recorrido del público que llegue a Pueblo Belgrano en un fin de semana con mucha expectativa.

Asados a la Estaca. Fotos ilustrativas

Finalmente, la organización de esta innovadora apuesta turística-gastronómica en el sur entrerriano, remarcaron que “Brasa y

Botella” no es solo una feria de comidas, sino una experiencia cultural que busca revalorizar el encuentro alrededor del fuego. También se indicó que próximamente se confirmarán chefs invitados, bodegas participantes y el cronograma completo de actividades del festival.