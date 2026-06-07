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En este día tan especial, quiero hacer llegar mi más sincero saludo y reconocimiento a todos los periodistas que, con compromiso, responsabilidad y vocación, desempeñan la noble tarea de informar a nuestra comunidad.

El periodismo es uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre y democrática. A través de su trabajo cotidiano, los periodistas acercan la realidad a cada vecino, dan voz a las instituciones, reflejan las inquietudes de la comunidad y contribuyen a fortalecer los valores de la verdad, la transparencia y la participación ciudadana.

Quiero agradecer especialmente a quienes nos acompañan permanentemente en cada actividad, evento y proyecto que llevamos adelante desde el Municipio de Estancia Grande. Su labor permite que las acciones de gobierno lleguen a cada hogar, promoviendo el diálogo y el encuentro entre los ciudadanos.

Ser periodista es mucho más que una profesión; es una vocación de servicio que exige dedicación, esfuerzo, ética y un profundo compromiso con la sociedad.

En nombre de todo el Gobierno Municipal de Estancia Grande y en el mío propio, deseo que tengan un muy feliz Día del Periodista, con el reconocimiento y el respeto que merecen por la invaluable tarea que realizan cada día.

¡Gracias por informar, por comunicar y por contribuir a construir una comunidad más unida, participativa y mejor informada!

Javier Goldin

Intendente Municipal de Estancia Grande.