Ricardo Vales, el candidato de Frigerio para enfrentar al PJ de Concepción del Uruguay, con duro cuestionamiento a la gestión de Lauritto

Caompartir la informacion

El funcionario provincial y ex viceintendente de Concepción del Uruguay, Ricardo Vales, brindó una nota al programa Punto de Inflexión de Radio Rivadavia Concordia, donde habló de su candidatura como intendente de Concepción del Uruguay para 2027 y de su función como nexo con los gobiernos municipales de la provincia, con quienes trabaja para amortiguar la llegada del fenómeno de El Niño. Durante la entrevista, resaltó además la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Una batalla particular se perfila en Concepción del Uruguay. Ricardo Vales podría enfrentar en las urnas en 2027 a quien fuera su compañero de fórmula para ganar la intendencia en 2019 en nombre del peronismo de Entre Ríos, el ex intendente Martín Oliva. Más allá de quién sea el rival, el actual secretario de Gobiernos Locales de la provincia confirmó que en las próximas elecciones va a jugar para disputarle el municipio al PJ.

Oliva y Vales gobernaron «La Histórica» entre 2019 y 2023. Antes de terminar su mandato como viceintendente, Vales rompió con el PJ y se pasó a las filas de Rogelio Frigerio en mayo de 2023, en los comienzos de la campaña electoral que consagró la llegada de Juntos por el Cambio a la gobernación provincial.

De la gestión peronista a ser la apuesta de Frigerio

Vales ocupó distintos cargos en gestiones peronistas en Concepción del Uruguay. Formó parte de los equipos del actual intendente y líder partidario, José Lauritto, y también de otros mandatarios del PJ. De la mano de Oliva desembarcó como presidente del Concejo Deliberante, recinto donde finalmente anunció su decisión de retirarse de la gestión, justificando que el peronismo había «perdido la agenda de la ciudadanía».

En diálogo con Punto de Inflexión, Vales recordó su trayectoria en el ámbito local y respaldó su postulación en la experiencia acumulada:

«Fui dos veces Secretario de Desarrollo Social, fui Secretario de Gobierno y Jefe de Gabinete. Creemos que tenemos una gran experiencia como para dar una alternativa a Concepción del Uruguay tras 40 años de gestiones justicialistas. Rogelio Frigerio nos ha invitado a participar y la intención es competir en un solo espacio para no dividir a los electores y generar una gran alternativa tras cuatro décadas.»

Articulación provincial y la gestión ante El Niño

Desde su rol en la Secretaría de Gobierno —dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo que encabeza Manuel Troncoso—, Vales remarcó el trabajo que lleva adelante para coordinar la asistencia a los 85 municipios, 104 comunas y 67 juntas de gobierno de la provincia.

Entre las tareas prioritarias, destacó el abordaje conjunto para amortiguar los efectos del fenómeno climático El Niño y la atención de emergencias en salud, caminos y desarrollo humano.

«El gobernador Frigerio me pidió una fuerte articulación con los gobiernos locales y la democratización de las políticas públicas. La ciudadanía espera que trabajemos articuladamente entre provincia y municipios, respetando que quienes mejor conocen las urgencias son los intendentes», subrayó.

Marradas prioridades locales y críticas a la gestión de Lauritto

De cara al escenario municipal, el candidato de Frigerio contrapuso los recursos que posee el municipio con las necesidades no resueltas en los barrios. Detalló que Concepción del Uruguay cuenta con aproximadamente 12.000 millones de pesos en plazos fijos, mientras persisten falencias en la recolección de residuos, limpieza, iluminación y el funcionamiento de plantas cloacales como la del barrio Villita P.

En esa línea, cuestionó duramente el proyecto de la gestión de Lauritto de destinar cerca de 100 millones de pesos a la construcción de un reloj floral:

«Con absoluto respeto por el intendente, que fue votado por tercera vez, uno se pregunta si este es el contexto y si de verdad esa es la prioridad. No decimos que no sea lindo, pero hay que tener los pies sobre la tierra, escuchar a los vecinos y priorizar el agua, las cloacas y los servicios básicos antes que un bien suntuario.»

También objetó las demoras de 4 a 5 meses que sufren los pequeños comerciantes y pymes locales para conseguir una habilitación comercial, reclamando un Estado municipal presente que fomente la generación de empleo.

Acompañamiento en la crisis de Granja Tres Arroyos y mejoras de salud

Consultado sobre la situación de Granja Tres Arroyos, el funcionario aclaró que se trata de una crisis financiera de la firma —con deudas estimadas en más de 500 millones de dólares— y no del sector avícola en general. Señaló que el Gobierno provincial viene acompañando a los casi 900 trabajadores afectados mediante la entrega de módulos alimentarios, el trámite de más de 825 subsidios individuales, un régimen de alivio fiscal y la contención a través del Hospital Urquiza.

Finalmente, destacó la fuerte inversión de la gestión de Frigerio en el sistema de salud de La Histórica, mencionando la reciente entrega de ambulancias de media y alta complejidad, la construcción de la nueva Unidad de Terapia Intensiva de Adultos (con una inversión de 1.400 millones de pesos que duplicará la capacidad de internación) y las obras para las áreas de Onco-hematología y Hemoterapia.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia 106.10 https://www.youtube.com/@EvolutionFM https://www.youtube.com/@RivadaviaFM

Redaccion de 7Paginas