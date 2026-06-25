Cusinato destacó la firma del contrato para la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Colón

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El coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato, valoró la firma del contrato para la ejecución de la obra de Diseño y Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Colón, concretada este martes por el Gobierno de Entre Ríos.

La intervención demandará una inversión de 19.268.797.171 pesos y será ejecutada por la UEP en el marco del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay. Los trabajos estarán a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Ginsa S.A. y José Eleuterio Pitón S.A.

“Se trata de una obra largamente esperada por los vecinos de Colón y por toda la región. La gestión del gobernador Rogelio Frigerio logró reactivar un crédito muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cercano a los 15 millones de dólares, que permitirá concretar una solución definitiva para un problema histórico de saneamiento”, expresó Cusinato.

Respecto a los próximos pasos, Cusinato indicó que, tras la firma del contrato, la empresa deberá presentar las pólizas de seguros, garantías y el proyecto ejecutivo. “Una vez aprobada esa documentación, la obra podrá iniciar formalmente.

Finalmente, remarcó la importancia estratégica de la obra para la ciudad de Colón y para la protección ambiental de la cuenca del río Uruguay. “Estamos hablando de una obra de ingeniería de enorme complejidad”, no se trata solamente de trasladar instalaciones existentes sino de construir un sistema moderno que permitirá tratar adecuadamente los líquidos residuales y evitar su descarga directa al rio. “Es una obra fundamental que resolverá un problema histórico de la ciudad y que la Provincia ejecuta en beneficio de toda la comunidad”, concluyó.

Del acto de la firma del contrato también participaron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, junto al ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, quienes firmaron el contrato con representantes de la empresa adjudicataria.