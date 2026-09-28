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Acuerdo histórico entre YPF y Entre Ríos para mejorar la logística, bajar costos e impulsar nuevas inversiones

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El gobernador Rogelio Frigerio y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, firmaron este lunes un convenio estratégico para potenciar la producción de arenas silíceas y desarrollar infraestructura vial, ferroviaria y fluvial que permita hacer más eficiente la logística y reducir costos para Vaca Muerta. El acuerdo abre además una amplia agenda de inversiones, desarrollo minero, proveedores locales, electromovilidad y modernización de servicios provinciales.

Tras la rúbrica, que se realizó en las oficinas de YPF en Buenos Aires, el mandatario destacó la importancia que representa para la provincia y precisó que se trata de “un acuerdo de cooperación y de interacción con la empresa más importante de la Argentina, y tiene que ver con la posibilidad de integrar a Entre Ríos a ese gran mundo que representa Vaca Muerta, con el potencial enorme y la realidad que tiene”, expresó.

En ese sentido, recordó que Entre Ríos cuenta con muchos recursos y capacidades productivas: “No tenemos solo arena, tenemos muchos proveedores que pueden servir para potenciar este desarrollo que está llevando adelante YPF y queremos que sean tomados en cuenta”, sostuvo, y agregó que el interés compartido quedó plasmado en el acuerdo.

En tanto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, valoró la calidad de las arenas silíceas entrerrianas: “Es la que usamos para nuestros pozos y es la mejor que se ha encontrado en la Argentina hasta ahora”, afirmó. Asimismo, sostuvo que el acuerdo permitirá fortalecer la cooperación con la provincia y contribuir a un desarrollo integral de Vaca Muerta, que “va a generar mucho trabajo para todos”, con el objetivo de hacer más eficiente la actividad tanto para YPF como para las demás compañías, aseguró.

Cabe remarcar que el acuerdo marca una nueva etapa en la integración de la provincia a la cadena productiva de Vaca Muerta. El objetivo será aprovechar los recursos naturales, la capacidad productiva y las ventajas logísticas entrerrianas para aportar mayor eficiencia y competitividad al principal desarrollo energético de la Argentina y, al mismo tiempo, generar nuevas inversiones y empleo en la provincia.


Uno de los ejes centrales es potenciar la producción de arenas silíceas, un insumo fundamental para la actividad no convencional de Vaca Muerta. Entre Ríos e YPF trabajarán en alternativas para desarrollar la actividad minera y mejorar la infraestructura vial, ferroviaria y fluvial necesaria para el transporte de la producción, con el objetivo de hacer más eficiente la logística y contribuir a reducir los costos de la cadena productiva.

El acuerdo apunta así a que Entre Ríos profundice su participación en una de las cadenas de valor más importantes de la Argentina, no sólo como proveedor de un recurso estratégico, sino también a través de su infraestructura, su ubicación logística y el entramado de empresas entrerrianas que pueden incorporarse como proveedores de la industria energética.

La agenda conjunta contempla además proyectos vinculados con la electromovilidad y la expansión de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, así como la incorporación de sistemas de telemetría para modernizar la flota de vehículos públicos provinciales, mejorar su administración y hacer más eficiente el uso de los recursos.

Otro de los ejes será el análisis de alternativas para reconvertir y aprovechar activos de YPF en proyectos de almacenamiento vinculados con la producción agroindustrial, particularmente aceites vegetales. A su vez, se promoverá el trabajo conjunto con municipios para analizar herramientas e incentivos fiscales que favorezcan nuevas inversiones privadas en la provincia.

El convenio marco no implica por sí mismo erogaciones presupuestarias específicas para la provincia. Cada uno de los proyectos que surjan de esta alianza será instrumentado posteriormente mediante acuerdos particulares, en los que se establecerán las inversiones, responsabilidades, condiciones y plazos correspondientes.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años, abriendo así una nueva etapa en la relación entre Entre Ríos e YPF, con una agenda orientada a integrar a la provincia al desarrollo energético nacional, potenciar sus ventajas productivas y logísticas y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Prensa Gob de Entre Ríos

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